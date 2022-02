I biglietti di vari mezzi di trasporto in un unico portale, l’app Omio | VIAGGIARE INFORMATICI

Quante volte vi siete trovati nella situazione di dover prenotare un biglietto – per qualsiasi mezzo di trasporto – all’ultimo minuto? E quante volte, magari, la soluzione a portata di mano era quella di prendere un telefono cellulare e cercare, tra i vari siti delle aziende che si occupano di mobilità, l’offerta migliore perdendo molto tempo a confrontare autonomamente le varie proposte? L’app Omio rappresenta una risposta interessante a queste domande, dal momento che raccoglie – all’interno di un unico portale – diversi mezzi di trasporto (pullman, treni e aerei) e mette davanti all’utente la possibilità di confrontare i loro prezzi senza per forza dover uscire dall’applicazione ed entrare in altri portali. Lucrezia Artegiani, raggiunta da Gabriella Korchmaros per il format di Giornalettismo Viaggiare Informatici, ha utilizzato l’app Omio recentemente, per un suo viaggio in Spagna.

Lucrezia Artegiani ci spiega i segreti dell’app Omio

Lucrezia Artegiani, che dà consigli di viaggio dal suo account @inworldshoes (oltre 41mila followers su TikTok e quasi 17mila followers su Instagram), ha raccontato la sua esperienza con l’app Omio: «La cosa che caratterizza questa applicazione è sicuramente la presenza di oltre mille partner e la presenza di un comparatore di prezzi che mette a confronto le diverse soluzioni di viaggio». Un modo, dunque, per avere a portata di mano sia i vari itinerari, sia i vari mezzi di trasporto con cui raggiungere le varie mete turistiche, ma anche il listino prezzi di tutti gli spostamenti: l’utente non solo può scegliere il mezzo di trasporto più rapido o più comodo, ma anche quello più economico.

L’esperienza su questa applicazione tiene conto dell’opinione dei clienti. Questi ultimi possono lasciare costantemente dei feedback per consentire ai gestori della piattaforma di migliorare i loro servizi. Inoltre, c’è un’altra marcia in più, che Lucrezia Artegiani individua immediatamente: «Ci sono notifiche su ritardi, variazioni di programma e c’è anche la possibilità di prendere delle contromisure per eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto». Per scattare le sue meravigliose foto a Malaga, per consigliare i migliori ristoranti dove gustare le tapas, Lucrezia Artegiani ha utilizzato l’app Omio e ha organizzato gli spostamenti basandosi proprio sull’esperienza in piattaforma. L’app funziona anche all’estero: può contare su 22 milioni di download e su 120mila destinazioni da far scoprire ai suoi utenti.