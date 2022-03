Tiqets, l’app per visitare luoghi saltando la fila | VIAGGIARE INFORMATICI

Come classificare Tiqets? «Il modo più semplice di acquistare biglietti per la cultura». Si tratta di un’app gratuita che permette di accedere a moltissimi luoghi culturali senza il peso di dover stare in fila per ore e ore. Il meccanismo si basa sulla consegna istantanea del biglietto e sulla possibilità di utilizzare l’opzione salta-coda in moltissimi luoghi di diverse città italiane. I biglietti sono visualizzabili online e, tramite GPS, è possibile visualizzare cosa c’è negli immediati dintorni. L’app, disponibile sia per iOS che per Android, promette di far avere la cultura a portata di smartphone e secondo la creator Giulia Proietti Timperi, intervistata da Andrea Petroni per il format di Giornalettismo Viaggiare Informatici, ci sta riuscendo.

LEGGI ANCHE > I biglietti di vari mezzi di trasporto in un unico portale, l’app Omio | VIAGGIARE INFORMATICI

Giulia Proietti Timperi ci racconta la sua esperienza con l’app Tiqets

Giulia Proietti Timperi viveva a Roma ma poi si è fatta rapire il cuore da Palermo, raccontando ai suoi oltre 23 mila follower tutto quello che c’è da sapere sulla splendida città italiana. Proprio a Palermo, oltre che a Roma, Giulia ha utilizzato Tiqets rendendosi conto dei pregi e dei limiti dell’applicazione: «Questa app la utilizzavo quando facevo la turista nella mia città, a Roma, ma qui a Palermo ci sono pochissimi luoghi ed è poco utilizzabile».

Si va dritti al punto, quindi, per un’applicazione estremamente comoda che deve essere allargata a più luoghi e più città. Il suo punto di forza? «Visitare più luoghi di cultura e acquistare biglietti nello stesso momento – ci spiega la travel creator – saltando la fila». Tra i luoghi convenzionati che sicuramente andrebbero aggiunti a Palermo la giovane segnala «la Cappella Palatina e la Cattedrale, sono due luoghi che andrebbero assolutamente visti». Tra le tante app che rendono le città più raggiungibili e vivibili per i turisti, quindi, Tiqets è tra le più interessanti.