Anonymous dice che tutti dovrebbero cambiare il loro nome in Elon Musk per essere sospesi contemporaneamente

Anonymous ha fatto capire immediatamente da che parte si schiera nella vicenda di Elon Musk e della sua acquisizione di Twitter, soprattutto dopo che il fondatore di Tesla ha mosso i suoi primi passi da proprietario di uno dei più importanti social network del pianeta. Anonymous non sta chiaramente apprezzando le policies di Musk sull’anonimato sui social network, sulla cancellazione dei bot e – in ultimo – sul ban permanente a tutte quelle persone che cambiano il loro nome, sostituendolo a un altro (a maggior ragione per chi ha la spunta blu).

Anonymous contro Musk per la policy sul cambio di nome

Elon Musk ha infatti annunciato, nelle ultime ore, che Twitter avrebbe sospeso tutti gli account che, arbitrariamente e senza avvisare, avessero cambiato nome, a maggior ragione se dotati di spunta blu (in quanto account verificati). Tuttavia, queste sue parole hanno scatenato una protesta spontanea, con diversi utenti – anche italiani, come nel caso del giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo – che hanno scelto di cambiare i loro nomi in Elon Musk, nonostante la spunta blu. Alcuni di questi utenti sono stati bannati, per altri – invece – il giudizio è ancora stato sospeso.

Tra l’altro, qualcuno ha anche registrato delle contraddizioni. Musk aveva detto che, per gli account con l’esplicita dichiarazione “parody”, non sarebbe cambiato nulla. Ma – a quanto pare – alcuni account che stanno facendo la sua parodia (Elon Musk-parody nel profilo) sono stati sospesi. Anonymous – che non ha apprezzato nemmeno l’endorsement che Elon Musk ha fatto al partito repubblicano per le prossime elezioni di midterm – ha invitato tutti a cambiare il proprio nickname su Twitter in “Elon Musk”, in modo tale da essere bannati tutti insieme contemporaneamente.

Everyone should change their name on Twitter to Elon Musk so everyone gets suspended at the same time. — Anonymous (@YourAnonNews) November 7, 2022

Per ora, Anonymous ha solo espresso la sua opinione e non è chiaro se quest’ultima sarà viatico di azioni più concrete nei confronti di Twitter nei prossimi giorni.