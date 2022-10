Il Comune di Rosignano Marittimo è stato vittima di un attacco informatico di tipo ransomware

Il 5 ottobre, il Comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, in Toscana, è stato vittima di un attacco informatico di tipo ransomware. Lo ha comunicato il Comune tramite un annuncio pubblicato sul sito web e sul profilo Facebook.

Non è il primo attacco hacker al Comune di Rosignano Marittimo

«Appena i tecnici della UO Sistemi Informativi si sono accorti che c’era qualcosa di strano nella rete, anche grazie a segnalazioni dei colleghi che non riuscivano a loggarsi nelle proprie postazioni di lavoro, hanno reagito prontamente spegnendo i server di login e scollegando la rete internet, per prevenire eventuali fughe di dati», ha scritto il Comune nell’annuncio. Solo dopo qualche ora è stato possibile stabilire che si trattasse di un attacco di tipo ransomware, di solito messo in atto al fine di chiedere un riscatto, e il Comune ha descritto anche in che modo sono state svolte le operazioni di ripristino dei salvataggi dei server: gli operatori hanno lavorato con il supporto telefonico della ditta TDGroup, fornitrice dei servizi IT. Non è la prima volta che il Comune di Rosignano Marittimo subisce un attacco hacker. Nel 2013, il Comune era stato attaccato dagli hacker ambientalisti del gruppo Anonymous, quindi si trattava di un attacco informatico detto hacktivismo, un termine che deriva dall’unione delle parole hacking e activism e che indica la pratica di condurre attacchi informatici al fine di diffondere messaggi a sfondo politico o sociale. Nel 2013 però il Comune di Rosignano Marittimo non aveva comunicato in modo tempestivo l’attacco hacker subito e aveva inviato una lettera ai 531 utenti del servizio “Segnalazioni on line”, quello violato dagli hacker. In questo caso invece, forse anche a causa della gravità del tipo di attacco subito, il Comune ha comunicato in modo preciso l’accaduto.