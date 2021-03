La ricercatrice che ha scoperto la prova che Twitter sta lavorando al tasto “annulla tweet”

La scoperta arriva direttamente dall’account Twitter di Jane Manchun Wong, la ricercatrice e la sviluppatrice nel settore applicazioni che ha twittato, nella giornata di ieri, una schermata che costituirebbe la prova che il social network di Jack Dorsey stia lavorando a un pulsante “UNDO TWEET”, ovvero “annulla tweet”. E, a quanto pare, Twitter ha confermato questa possibilità.

Annulla tweet, il nuovo tasto a cui Twitter sta lavorando

I rumors c’erano già da diverso tempo, ma adesso la cosa sta diventando più concreta. Per di più, la ricercatrice Wong ha evidenziato come quel tasto fosse presente all’interno di una schermata che doveva simulare l’offerta di alcune funzioni a pagamento di Twitter. Da qualche tempo a questa parte – come avevamo descritto anche noi -, il social network di Jack Dorsey stava pensando di introdurre delle funzioni premium per un certo tipo di abbonati. Possibile, dunque, che la funzione di annullamento del tweet sia tra queste?

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021

Ovviamente, c’è chi riflette sul fatto che la possibilità di tornare indietro sui propri passi – evitando così di commettere una brutta figura a livello planetario – possa essere una funzione per cui diverse persone sarebbero disposte a pagare, soprattutto per chi fa di Twitter un utilizzo professionale. Il tasto comparirebbe per qualche secondo dopo il primo tentativo di invio: un tempo sufficiente, forse, a fare retromarcia e a cancellare il tweet per essere sicuri di farne un altro privo di ambiguità o di errori. Il detto “conta fino a 10”, insomma, sarebbe ora declinato in “conta fino a sei”.

A quanto pare, non è l’unica novità sulla quale Twitter sta lavorando per diventare più accattivante e recuperare quel gap che, ancora oggi, lo divide da altri social network. Sempre Jane Manchun Wong ha evidenziato come Twitter stia studiando nuovi layout per evidenziare le top stories nella funzione “Esplora” del social network. Grandi novità alle porte, quindi, non tutte gratis in verità.