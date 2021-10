Amazon lancia un piano di abbonamento “Prime” dedicato agli studenti

Costo dimezzato rispetto al piano di abbonamento standard, possibilità di archiviare le proprie fotografie (senza limiti di spazio) nel cloud, offerte dedicate e possibilità di usufruire di tutte le altre condizioni destinate agli altri. Così Amazon Prime ha lanciato il suo piano “Student” per cercare di aggiungere una nuova fetta di mercato alla propria piattaforma – prima a livello mondiale – di e-commerce.

Di cosa si tratta? Di base, l’abbonamento Amazon Prime Student ricalca le caratteristiche principali del piano standard, ma a costo ridotto. Anzi, dimezzato. Gli utenti, infatti, pagano ogni anno 36 euro per usufruire del servizio premium offerto dalla piattaforma di e-commerce (o 3,99 euro in caso di piano di pagamento mensile). Gli studenti, invece, potranno usufruire di uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale: si passa dai 36 ai 18 euro (ma l’offerta è valida solamente per un abbonamento della durata di 365 giorni).

Gli studenti che, dunque, vorranno usufruire di questo pacchetto d’offerta potranno collegarsi al sito dedicato e compilare il modulo per accedere all’abbonamento. Lì verrà richiesto l’anno di Laurea (la previsione) e l’indirizzo mail fornito dal proprio Ateneo.

Non tutti, però, lo hanno (perché non tutte le Università garantiscono un servizio di posta elettronica dedicato). Come fare allora? La risposta arriva direttamente dall’assistenza clienti: «Invia la documentazione attestante la tua età e l’iscrizione a un corso universitario all’indirizzo amazon-student-verification@amazon.it dall’indirizzo e-mail associato al tuo account Amazon».

Amazon Prime Student, il piano di abbonamento per i giovani

Dopo aver concluso questo passaggio, gli studenti potranno accedere al proprio piano di abbonamento (dopo aver concluso il pagamento digitale) e utilizzare il proprio account Amazon Prime Student. Come spiega l’azienda di Seattle, a disposizione dei più giovani non ci sono solamente i contenuti classici (dalle consegne rapide, alla possibilità di accesso a tutte gli altri satelliti – da Prime Video a Prime Gaming, passando per Amazon Music e Amazon Photo per archiviare tutte i propri scatti sul cloud), ma anche alcune offerte dedicate. Perché, in collaborazione con Microsoft, c’è la possibilità di usufruire di sconti (fino al 10%) per l’acquisto di prodotti Microsoft Surface e di altre aziende che forniscono apparati digitali e tecnologici.