Amazon non ha mai avuto tanti dipendenti neri e ispanici ma i posti di potere sono sempre di maschi bianchi

Il mondo va verso un’inclusività che è sempre più necessaria anche e soprattutto nel mondo del lavoro. Questo significa, tra le altre cose, fornire le stesse possibilità a uomini e donne, bianchi e neri. Amazon – tra le aziende nel mondo che più sostiene questa direzione – ha lavorato parecchio in questi anni per equiparare la la situazione in questi termini ma, ancora, i dati restituiscono una realtà molto importante: persone ispaniche e persone nere non sono mai state così tante tra le fila dei dipendenti Amazon ma, andando a guardare le posizioni importanti e di effettivo potere, è ancora evidente come siano i maschi bianchi a tirare le fila di tutto quanto.

Dati sui dipendenti Amazon

Se nel 2014 i dipendenti di etnia non bianca erano il 40%, nel 2020 Amazon conta due terzi di dipendenti neri. Sostanzialmente, Amazon è l’azienda che ha più dipendenti di etnia non bianca negli Stati Uniti. L’aumento di dipendenti neri e ispanici si è verificato durante la pandemia, con l’assunzione di più personale necessario per soddisfare l’altra domanda dei servizi offerti. Queste percentuali, però, non si riflettono quando la stessa analisi si limita alle posizioni dirigenziali.

Amazon ha fatto la classificazione dei suoi dirigenti e, di 2.610 persone, il 71% erano bianchi e il 76% erano uomini. Da notare che, in Usa, i maschi bianchi sono solo un terzo della forza così come le donne. Donne che, però, nella dirigenza Amazon ricoprono solamente il 17% dei posti. Se si classificano le donne nere dirigenti ad Amazon, invece, si scende all’1,4% (con il dato nazionale al 6%); stesso discorso per le donne ispaniche, che sono meno dell’1% in posizioni di potere ma il 7% della forza lavoro in Usa.

Parlando con Usa Today, Amazon ha fatto sapere che sta lavorando per raggiungere determinati obiettivi in azienda. «Il nostro lavoro sulla diversità, l’equità e l’inclusione non è nuovo – ha sottolineato il portavoce di Amazon in una dichiarazione – e questi dati evidenziano i nostri progressi verso la creazione di una forza lavoro più diversificata, equa e inclusiva in Amazon».