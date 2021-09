Amazon Prime si scusa per la qualità delle immagini di Juventus-Chelsea

Il calcio in streaming mostra un nuovo problema – più o meno inedito – nel corso della trasmissione di un evento live. Questa volta, tocca ad Amazon Prime che – fino a questo momento – non aveva subito particolari scossoni nel corso delle prime uscite come nuova piattaforma dove poter fruire del calcio in streaming. Durante la partita di Champions League Juventus-Chelsea (una di quelle della massima competizione europea che la piattaforma trasmette in esclusiva) diversi utenti hanno registrato una strana saturazione delle immagini e, anche una volta tornati alle immagini originali, una qualità nel complesso più bassa rispetto all’evento di due settimane fa, quando Amazon Prime aveva trasmesso lo scontro tra Inter e Real Madrid.

Problemi Amazon Prime durante Juventus-Chelsea

Vittoria importantissima della Juve, di sofferenza ci portiamo a casa tre punti d’oro. Ma male male male la gestione dell’HDR da parte di @PrimeVideoIT, mezza partita con saturazione al massimo e luminosità bassa, mezza con luminosità a 200… #JuventusChelsea — Luca Auditore (@Luca_Auditore) September 29, 2021

con la saturazione sballata di prime video sembra una partita giocata dai cullen pic.twitter.com/RwaCd0O7iv — Ila ☁️🪐 (@dividehemmings) September 29, 2021

Adesso hanno fixato la saturazione ed è bianco cadaverico pic.twitter.com/ASIf7Wxq7Q — The Real Baz (@piebaz) September 29, 2021

Amazon Prime, tuttavia, si è scusata per l’inconveniente, sia con una dichiarazione in diretta da parte di Giulia Mizzoni (che – nel resto della serata – ha dovuto tenere a bada uno scatenatissimo Patrice Evra, chiamato come ospite e commentatore tecnico a bordo campo), sia con le interazioni sui social network da parte dell’account Twitter di Amazon Prime Italia.

«Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo – hanno spiegato da Amazon Prime -. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente». Il problema, infatti, è stato risolto in corso d’opera e, alla fine, la visione della partita è proseguita senza problemi.