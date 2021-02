Cos’è Amazon Live, come funziona e quando arriverà in Italia

Le televendite in diretta sbarcano su Amazon. Anzi, sono già sbarcate. Si tratta di Amazon Live, la sezione del noto portale dell’e-commerce dedicata ai video in diretta per reclamizzare e vendere i propri prodotti. E, come accade sul sito madre, si vede di tutto. La possibilità di interagire direttamente – attraverso commenti live – con il venditore (o la persona scelta per reclamizzare un determinato prodotto di una determinata azienda) è stata lanciata nel febbraio del 2018, ma per il momento si tratta di un’esclusiva made in USA. Anche se il sito ufficiale parla di un prossimo arrivo anche in Italia.

LEGGI ANCHE > Come un annuncio di lavoro ha svelato l’arrivo di una valuta digitale targata Amazon

L’interfaccia è molto semplice e immediata: aprendo il sito, infatti, ci troviamo di fronte a una vetrina virtuale con tanti canali che trasmettono in diretta live. E i video sono molti simili a quelli che noi italiani siamo abituati a vedere – quotidianamente – sulle nostre televisioni commerciali: persone (conduttori) che mostrano agli spettatori i prodotti e li invitano ad acquistarli attraverso un sito internet o telefonando al famoso numero in sovrimpressione. Ma la piattaforma, se per certi versi ricorda queste dinamiche, ha un funzionamento diverso e più immediato.

Amazon Live, cos’è e come funziona

Il contatto con la persona che sta conducendo il live-commerce è immediato: è possibile, infatti, commentare in diretta (solo se si è iscritti) e ricevere risposte su un determinato prodotto. Poi, dato che la piattaforma è strettamente correlata al sito madre Amazon, chi si lascia convincere dalla ‘televendita’ live può immediatamente procedere all’acquisto di un prodotto con un solo click.

I venditori, per trasmettere i video in diretta, devono scaricare sul proprio device l’applicazione Amazon Live Creator (disponibile per iOS). Ma non finisce qui. Leggendo tra le Faq pubblicate sul portale quotidiano, scopriamo che questa operazione ha anche dei costi. «I video in diretta streaming creati dai brand tramite l’app Amazon Live Creator sono gratuiti. È prevista una spesa minima di $ 35.000 (USD) per l’integrazione in un contenuto prodotto da Amazon. Tutti i video in diretta streaming sono disponibili su Amazon.com/Live e sull’app Amazon Mobile nella sezione Amazon Live»

Quando arriverà in Italia

Per il momento, come detto, Amazon Live è disponibile solamente negli Stati Uniti. Il progetto, fin dal febbraio del 2018, era quello di estendere l’utilizzo della piattaforma a molti altri Paesi. In tutto il mondo.

Adesso, per i più curiosi, c’è solo da attendere.

(foto di copertina: da Amazon Live)