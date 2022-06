Anche in Italia sta per arrivare il servizio Amazon Key

Una novità che dovrebbe finalmente annullare quell’atavico problemi degli ordini in arrivo presso il proprio domicilio nei giorni in cui – per svariati motivi – non si è in casa. Dopo oltre cinque anni di sperimentazione negli Stati Uniti, anche l’Italia è pronta ad aprire le porte al servizio Amazon Key. Si tratta di una grande novità che permetterà ai corrieri di accedere – previa autorizzazione e riconoscimento – in alcuni ambienti (come condomini) per lasciare il pacco da consegnare all’interno e non procedere con l’avviso di mancata consegna che costringe il cliente-utente a organizzare una nuova consegna (o a recarsi in uno dei siti di raccolta).

Il progetto è nato diversi anni fa ed è stato abbondantemente testato negli Stati Uniti. In Italia sta arrivando e nel giro delle prossime settimane inizierà la fase di test. Le città coinvolte (scelte anche per il grande flusso di cittadini e abitanti) sono Roma e Milano. Mille condomini, sfruttando la tecnologia messa a disposizione dell’azienda italiana Laserwall – che ha sede a Carugate, in Lombardia -, installeranno queste bacheche digitali che avranno il compito di assumere la “figura” del portiere. Ma in forma digitale.

Amazon Key, come funziona e quando arriva in Italia

Il tutto avverrà in forma digitale: l’utente ordina un prodotto, il corriere arriva nel luogo di destinazione ed è pronto a consegnare il pacco anche in assenza del destinatario. Basterà farsi riconoscere attraverso quella lavagna digitale di Amazon Key per ottenere l’autorizzazione e accedere al condominio (per il momento saranno in numero limitato) per lasciare quanto dovuto. Ma come avverrà la verifica? Tutto grazie ai server. Sarà proprio il cloud di Amazon a monitorare gli spostamenti del corriere, tracciarlo e identificarlo al momento dell’avvenuta consegna. Il tutto in tempo reale.