I soldi serviranno per coprire i costi di avviamento dell'attività in Italia

Se da una parte del mondo arrivano accuse di discriminazione razziale e di genere, dall’altra Amazon si impegna a sostenere le imprenditrici italiane che vogliono aprire la loro azienda di consegna. Amazon Gender Equality, a pochi giorni dalla Festa delle donne (lunedì 8 marzo), mette a disposizione un fondo totale da 500mila euro in favore delle donne. Ovviamente non tutta la cifra sarà messa a disposizione di ogni singola imprenditrice, ma solo una parte.

Si parla di un tetto massimo, a persona, di 15mila euro. Possono non sembrare molti soldi, ma in realtà questa cifra copre le spese di avviamento dell’attività. Il tutto è riservato solamente alle donne italiane che vogliono lanciarsi nel mondo dell’editoria fondando la propria aziende di consegne. Il fondo di Amazon Gender Equality è stato lanciato nell’ambito del progetto Delivery Service Partner, per dare spazio al mondo femminile anche nell’imprenditoria strettamente collegata al commercio online, in tutte le sue forme e declinazioni. Come in quella del delivery.

«Le aspiranti imprenditrici potranno fare richiesta per usufruire del contributo di 15.000 € a supporto della creazione e del lancio della propria impresa di servizi di consegne – si legge sul sito della Logistica di Amazon -. Se hai sempre desiderato creare la tua azienda, ami lavorare in contesti dinamici e metti al primo posto la soddisfazione dei clienti, diventare una fornitrice di servizi di consegna Amazon è l’opportunità giusta per te. Potrai avviare la tua attività decidendo di avvalerti del nostro pacchetto di agevolazioni concordate con fornitori di terze parti; inoltre selezionerai e gestirai un team di successo composto dai 30 ai 70 autisti, che opereranno con una flotta dai 20 ai 40 furgoni. Amazon si occuperà di darti tutta l’assistenza necessaria, dalla formazione professionale al supporto tecnico, per svolgere la tua attività di consegne in modo efficace e continuativo».

Amazon Gender Equality, il fondo da 500mila euro per le imprenditrici italiane

«Con questo fondo di 500.000 euro offriremo un supporto ulteriore alle imprenditrici che hanno sempre desiderato avviare una propria azienda e guidare un team – ha dichiarato in una nota il Responsabile di Amazon Italia Logistics, Gabriele Sigismondi -. Nell’ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari opportunità, siamo davvero felici di offrire questo nuovo incentivo rivolto alle donne che entreranno nel programma e che rappresenta un’ opportunità concreta per la crescita dell’imprenditoria femminile in Italia».

Il fondo messo a disposizione da Amazon si aggiunge a quel pacchetto di agevolazioni e offerte riservato a tutti i partner che lavorano e collaborano in stretta sinergia con il colosso americano fondato da Jeff Bezos.

(foto di copertina: IPP / Matteo Rossetti)