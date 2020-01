Nelle ultime ore Amadeus a Sanremo 2o20 è stato travolto da una polemica dopo le frasi, ritenute sessiste, con cui il conduttore si è rivolto a Francesca Sofia Novello durante la conferenza di presentazione. La compagna di Valentino Rossi era stata scelta perché capace di “emergere nonostante stesse alle spalle di un grande uomo”, frase che ha portato Amadeus a pubblicare una rettifica sui suoi social. Questa però non è l’unica polemiche femminile, visto che Elisabetta Gregoraci ha spiegato di essere stata esclusa dal conduttore de “L’Altro Festival” Nicola Savino a causa delle appartenenze politiche del suo ex marito Flavio Briatore.

Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) c'è #LaVitaInDiretta

Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la fist lady del Festival pic.twitter.com/yURWEkNorU — La Vita in diretta (@vitaindiretta) January 16, 2020

Amadeus a Sanremo 2020 con Giovanna, due cuori e un profilo

Ora potrebbe scatenarsi presto una nuova querelle su Amadeus a Sanremo 2020, visto che il direttore artistico sarà raggiunto nella città dei fiori dalla sua first lady Giovanna Civitillo. L’ex ereditiera che ha conosciuto il conduttore quando faceva la famosa “scossa” è stata infatti scelta come volto fisso de “La Vita in Diretta“. Per il momento non è previsto un suo arrivo sul palco dell’Ariston, ma sarà a Sanremo nella squadra del programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che per l’occasione si trasferirà proprio in Liguria per seguire da vicino le vicende del Festival della Canzone Italiana e curarne anche gli aspetti più glamour.

Amadeus e Giovanna Civitillo sono sposati dal 2009 e hanno un figlio di dieci anni Josè. I due sono affiatatissimi e condividono persino i profili ufficiali sui social network dato che si chiamano Amadeus e Giovanna, sono tra i pochissimi Vip a farlo. Tutto questo per i più maligni del pubblico quindi avrebbe permesso alla showgirl di avere accesso facile ad un ruolo ambito come quello del day time del festival a “La Vita in Diretta”. Durante le interviste delle scorse settimane Giovanna Civitillo aveva dichiarato che avrebbe seguito Amadeus a Sanremo 2020 dietro le quinte ed in platea, chissà se dopo queste ultime notizie ci sarà anche la possibilità di vederla in prima linea con le tante altre donne che presenteranno le serate all’Ariston.