La Gregoraci esclusa da Sanremo: «Savino mi ha detto che il mio ex Briatore era di destra»

I fatti non sono pubblici, ma Elisabetta Gregoraci ha deciso lo stesso di rendere nota la telefonata che ha avuto con Nicola Savino con cui, da contratto Rai, avrebbe dovuto condurre L’Altro Festival, negli stessi giorni di Sanremo 2020. Per questo, occorre in ogni caso riportare le sue parole, in attesa di conferme ufficiali, con il beneficio del dubbio. Con un lungo post, la showgirl si è sfogata dicendo di essere stata esclusa dalla grande famiglia di Sanremo per motivazioni politiche. Tra queste, in particolare, il fatto che l’ex marito Flavio Briatore fosse di destra.

LEGGI ANCHE > Gabry Ponte tocca il fondoschiena di Gregoraci in diretta. Lei lo scansa

Gregoraci censurata a Sanremo: «Mi ha telefonato Nicola Savino»

Gregoraci censurata a Sanremo 2020, il ruolo di Briatore

«Ve lo spiego – ha detto la Gregoraci -: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra».

È giallo anche su un commento di Flavio Briatore al post della Gregoraci: l’imprenditore avrebbe prima approvato le sue parole e poi avrebbe rimosso la frase di supporto all’ex moglie. In ogni caso, la storia raccontata da Elisabetta Gregoraci – una sua presunta censura per motivazioni politiche imputabili, tra le altre cose, al suo ex marito – ha bisogno di essere confermata. Al momento, da Rai e da Nicola Savino non sono arrivati commenti.

FOTO dal profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci