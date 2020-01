Alfio Baffa non va oltre la vasca da bagno, non eletto il leghista del gruppo WhatsApp “Revenge Porn”

Aveva fatto discutere il suo video in vasca da bagno, con tanto di sigaro in bocca e di bicchiere di rum (nonostante la ‘caduta di stile’ della plastica al posto del vetro). Alfio Baffa, il leghista che aveva mandato un saluto al gruppo WhatsApp ‘Revenge Porn‘, non ha superato lo scoglio delle elezioni regionali in Calabria, non riuscendo nell’impresa dell’elezione. La domanda è: quanto ha pesato (in termini di consensi) il video diventato virale a livello nazionale?

LEGGI ANCHE > Ecco perché la Lega ha perso anche in Calabria

Alfio Baffa non eletto in Calabria

Alfio Baffa non rientra tra i candidati eletti in consiglio regionale. La Lega, seconda forza della coalizione di centrodestra dopo Forza Italia, è riuscita a strappare soltanto 5 consiglieri. Nulla da fare per il giovane di Corigliano Calabro, che puntava all’elezione nella circoscrizione Nord e che ha ottenuto soltanto 510 preferenze.

Avrebbe avuto bisogno di un consenso molto più ampio, se si considera che i suoi colleghi della Lega che sono stati eletti in consiglio regionale hanno ottenuto risultati a quattro cifre. E non sono bastate neanche le fotografie e i video con Matteo Salvini, negli ultimi giorni della campagna elettorale. Alfio Baffa era stato già ‘assolto’ dal leader leghista, che aveva affermato che nel suo video non ci fosse nulla di sbagliato e che non sarebbe andato di certo a sindacare sui gusti sessuali delle persone. Come se il revenge porn potesse essere derubricato a ‘gusto sessuale’.

Non c’è posto per Alfio Baffa in consiglio regionale

Secondo il sito LaC News 24, la compagine leghista nel consiglio regionale della Calabria potrebbe essere formata da Pietro Molinaro, Gaetano Salvatore, Filippo Mancuso, Tilde Minasi e Luigi Novello che risultano tra i più votati del Carroccio. Ma per Alfio Baffa non c’è stato nulla da fare. Il suo quarto d’ora di celebrità si è concluso nel momento esatto in cui l’elettore medio ha swippato sulla Instagram Stories successiva a quella del suo video in vasca da bagno.