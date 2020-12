Alexandria Ocasio-Cortez mostra la sua vaccinazione e parla degli effetti sui social

Alexandria Ocasio-Cortez ha voluto condividere con i cittadini e con i follower la sua vaccinazione specificando anche che il farmaco in questione è quello della Pfizer. Oltre a questo, considerato che aumentano sempre di più le foto e i video di uomini e donne della politica che si fanno iniettare il farmaco, AOC si è resa disponibile a rispondere a tutte le domande e le perplessità riguardo il vaccino che possono emergere tra i cittadini anche tramite la sua esperienza personale.

If you have any questions or unease about the COVID vaccine, I got you!

I’d *never* ask you to do something I wasn’t willing to do myself.

Yday per national security policy (PPD40), Congress began getting vaccinated.

I took the jab & am here to answer your questions. Ask away! pic.twitter.com/ZyBgXi7kRl

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 19, 2020