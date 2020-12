Ocasio-Cortez riprende NYP per il titolo sul paramedico che vende le sue foto su Onlyfans

«Lasciatela stare. Il vero titolo scandaloso qui è “I medici negli Stati Uniti hanno bisogno di due lavori per sopravvivere”»: queste le parole di Alexandria Ocasio-Cortez per difendere Lauren Caitlyn Kwei, 23 anni, paramedico per una compagnia di ambulanze a New York. La giovane donna ha rilasciato un intervista al The Post in cui ha affermato di dover vendere le proprie foto su Onlyfans per poter arrivare a fine mese. Ocasio-Cortez ci ha tenuto a sottolineare che titolo e copy dell’articolo pubblicato su Twitter non fanno leva su quella che è la vera notizia.

Ocasio-Cortez New York Post: la politica replica al titolo del giornale

Leave her alone. The actual scandalous headline here is “Medics in the United States need two jobs to survive” — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 14, 2020

Tra chi la difende e chi la critica, la storia di Lauren Caitlyn Kwei non è di certo passata inosservata. Su Onlyfans gli utenti che sono iscritti e possono vedere i contenuti dal suo profilo pagando una quota mensile. Si tratta di foto in cui la giovane posa in biancheria e la giovane ha dichiarato: «Il punto: non mi pagano molto. Sto solo cercando di arrivare a fine mese. Penso sinceramente che questo non abbia nulla a che vedere con il mio essere un paramedico». Sotto l’articolo, però, sono comparsi molti commenti che la mettono al centro di una gogna mediatica questo gesto.

La vera notizia è il titolo di Ocasio-Cortez

Ha ragione Ocasio-Cortez quando dice che la notizia non è che una giovane che lavora come paramedico venda le proprie foto su Only Fans; la notizia è che, nonostante il lavoro come paramedico – che dovrebbe essere ben pagato – la giovane si veda costretta a fare altro per arrivare a fine mese. Poco importa cosa sia questo altro, considerato che la giovane donna è libera di guadagnarsi da vivere come meglio crede e il suo vendere scatti su Onlyfans non ha nulla a che vedere con il suo ruolo di paramedico – come lei stessa ha sottolineato -. Sotto l’articolo del New York Post, considerato il titolo e come è stato veicolato, non hanno tardato ad arrivare commenti di molti che hanno voluto fare la morale perdendo di vista quello che è il fulcro del discorso.