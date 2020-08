Una favola social, Alexandria Ocasio-Cortez ritrova la maestra su Twitter

Sembra una favola social, quella di AOC e la maestra che si ritrovano su Twitter tanti anni dopo le elementari e lanciano un messaggio di forza e speranza per le donne. Sì perché la stella della sinistra americana che mercoledì parlerà alla convention democratica di Milwaukee ha ritrovato la sua insegnante della seconda elementare proprio mentre esternava a modo suo le sensazioni per avere a disposizione appena un minuto. E la donna è intervenuta per ricordarle delle poesie che imparavano a memoria alle elementari scatenando il ricordo e l’omaggio di Ocasio-Cortez.

LEGGI ANCHE > Ocasio-Cortez spiega a Ted Yoho che non basta essere un padre di famiglia per avere dignità

AOC e la maestra, i poemi e la convention democratica

A scatenare l’incontro è stato un tweet di Ocasio-Cortez sul tempo a disposizione per parlare alla convention democratica di Milwaukee. La paladina della sinistra dem infatti avrà a disposizione appena un minuto, una soluzione molto criticata soprattutto dalla parte progressista del partita, scocciata di avere meno tempo a disposizione per fare spazio ad ex elettori o eletti repubblicani, come quelli che martedì sera hanno parlato del perché voteranno per Biden invece del partito che hanno sempre votato o rappresentato. Una scelta del candidato per mostrarsi come l’uomo che unisce il Paese e i partiti contro l’autoritario Trump che già ipotizza di modificare la Costituzione per avere un terzo mandato. E così pochi giorni fa la deputata che rappresenta Queens, parte del Bronx e parte di Rikers Island ha scritto un tweet citando un passo del leader dei diritti civili Benjamin E. Mays che dice “Ho solo un minuto. Sessanta secondi. Me lo hanno imposto, non l’ho scelto, ma so che devo usarlo. Rendere conto se ne abuso. Soffrire, se lo perdo. Solo un piccolo minuto, ma con l’eternità dentro”.

“I only have a minute.

Sixty seconds in it.

Forced upon me, I did not choose it,

But I know that I must use it.

Give account if I abuse it.

Suffer, if I lose it. Only a tiny little minute,

But eternity is in it.” – Dr. Benjamin E. Mays

(and recited by Elijah Cummings) 💜 https://t.co/ul9CE7NriV — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 12, 2020

AOC e la maestra, incontro e commozione

È a quel punto che la signora Jacobs è intervenuta facendo coraggio alla giovane ex allieva e ricordandole le poesie recitate insieme in seconda elementare. Un messaggio che l’anziana insegnante, che si dice ispirata da AOC e da Greta Thunberg, ha scritto probabilmente pensando che sarebbe passato inosservato e che invece ha raggiunto Ocasio-Cortez, che ha risposto felice e commossa ringraziando la maestra per gli insegnamenti, gli incoraggiamenti e per aver creduto in lei quando era una bambina.

Ms. Jacobs! Is that you?! 😭 Yes, I do remember the poems we recited in second grade! You prepared me perfectly for this moment. Thank you for teaching me, encouraging my growth, and believing in me as a child 💜 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 12, 2020

Una risposta che la donna, in difficoltà per l’incerta situazione degli insengnanti a causa della pandemia di Covid-19, ha messo come messaggio d’apertura del suo profilo Twitter.