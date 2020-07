Ocasio-Cortez spiega al deputato che l’ha chiamata «f*cking bitch» che non basta essere un padre di famiglia per avere dignità

Oggi Alexandria Ocasio-Cortez ha preso la parola al Congresso. Oggi ha spiegato a un suo collega repubblicano cosa significa dignità umana e corretto comportamento politico. Nei suoi dieci minuti di intervento, infatti, la rappresentante dello Stato di New York ha raccontato un episodio che le è capitato sulla scalinata di Capitol Hill nella giornata di lunedì. Il deputato repubblicano Ted Yoho l’ha avvicinata per criticare il suo discorso sul rapporto tra la povertà e l’aumento della criminalità organizzata. Alcune fonti giornalistiche hanno riferito che mentre il deputato si stava allontanando l’ha apostrofata con l’appellativo di «f*cking bitch».

Inaccettabile per la deputata che si batte per i diritti delle donne e per la loro rappresentatività subire senza replicare. Per questo ha deciso di intervenire così:

Rep @AOC: “I do not need Rep. Yoho to apologize to me. Clearly he does not want to. Clearly when given the opportunity he will not & I will not stay up late at night waiting for an apology from a man who has no remorse over calling women & using abusive language towards women.” pic.twitter.com/XKymFh3Oyf

— CSPAN (@cspan) July 23, 2020