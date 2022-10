Aggiornamento di emergenza per la sicurezza di Chrome: Google conferma la vulnerabilità 0Day

La settima vulnerabilità 0Day (zero day) di Google Chrome del 2022 è stata confermata da Google. Con il termine 0Day, in informatica, si indica una vulnerabilità relativa alla sicurezza informatica non nota allo sviluppatore o a chi ha prodotto un determinato sistema informatico. Il 20 ottobre Google ha rilasciato una nuova versione di Chrome per alcuni sistemi. Si tratta di un aggiornamento di sicurezza di emergenza che risolve questo singolo problema, un tipo di aggiornamento abbastanza raro che conferma la presenza di questa vulnerabilità nella sicurezza e la corregge.

Il ricercatore di sicurezza Sergei Glazunov, al quale è attribuita la scoperta, ha comunicato la presenza della vulnerabilità il 19 ottobre.

New @Forbes : The seventh 0day of the year for Google Chrome as single issue security update rolls out.#kudos @KateOflaherty, @UKZak for included @TalkingCyber video.#infosec #fridaymorning https://t.co/gLVS0Agor2

— Davey Winder (@happygeek) October 28, 2022

Google rilascia l’aggiornamento di emergenza di Google Chrome

Google conserva informazioni dettagliate sulle vulnerabilità 0day fino a quando la maggior parte degli utenti di Google Chrome non implementa l’aggiornamento. Questa particolare categoria di vulnerabilità è nota per l’elevato livello di pericolo per gli utenti e anche la rapidità con cui Google ha rilasciato l’aggiornamento di emergenza sottolinea quanto sia importante che l’applicazione Google Chrome venga aggiornata.

Gli utenti che utilizzano dispositivi Mac, Linux, Windows e Android potrebbero essere più esposti ai pericoli e Google ha affermato che l’aggiornamento sarà disponibile in tempi brevi, quindi a partire dai prossimi giorni.

Una ricerca condotta da AtlasVPN ha rilevato che Google Chrome è il browser che ha registrato il maggior numero di vulnerabilità di sicurezza nel corso dell’anno che si sta per concludere. Solo nel 2022, infatti, Chrome ha registrato 303 problemi di sicurezza, nove dei quali nel mese di ottobre.