Anche in Italia sta per arrivare il filtro chiamate di Google (che risponderà al posto tuo)

Il filtro chiamate di Google è pronto anche per l’Italia, su telefoni Pixel e Android. L’implementazione della funzione inizierà a partire dalla fine del mese di ottobre e si allargherà a macchia d’olio per tutti gli utenti dei dispositivi con questi sistemi operativi. È Google a gestire questa operazione che risulterà essere una sorta di segreteria telefonica e di filtro per le telefonate indesiderate, con tanto di risposta personalizzata con voce maschile o con voce femminile. Il filtro chiamate di Google sarà attivo soltanto se verrà selezionato a partire dal menu delle impostazioni, dopo essersi assicurati che la funzionalità ID chiamante e spam sia effettivamente implementato sul proprio dispositivo.

Filtro chiamate di Google pronto a sbarcare anche in Italia

Quando si attiva su numeri di telefono che, ad esempio, non conosciamo o a cui non abbiamo affatto l’intenzione di rispondere, il chiamante sentirà un messaggio molto simile a questo: «Buongiorno. La persona che hai contattato utilizza un servizio filtro di Google e riceverà una trascrizione di questa chiamata. Di’ il motivo di questa chiamata». Ovviamente, il filtro può anche chiedere delle specifiche sull’identità della persona che sta telefonando. Insomma, un modo abbastanza agile per poter selezionare le conversazioni interessanti, senza sottrarre all’utente del tempo prezioso nella propria attività quotidiana e senza doverlo costringere a delle frasi di circostanza per non essere scortese con gli operatori.

Nonostante l’iscrizione nel registro delle opposizioni, sono ancora diversi i call-center che riescono a sfuggire a questa logica (magari perché il nostro numero di telefono era stato fornito con il nostro consenso esplicito). La funzionalità del filtro chiamate di Google ci permetterà di rafforzare la barriera che vogliamo innalzare rispetto alle telefonate indesiderate. Il filtro chiamate di Google trascriverà le risposte dei chiamanti e avrà a disposizione una serie di risposte prestabilite per richiedere ulteriori specifiche. Tutte queste informazioni, ovviamente, sono nelle disponibilità dell’utente.