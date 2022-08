Oltre 500mila iscrizioni al registro opposizioni: a breve arriva anche il codice di condotta

Fare opposizione sembra il tema politico degli ultimi giorni. Ma è anche quello che sta avvenendo con il lancio – il 27 luglio – del registro pubblico delle opposizioni, all’interno del quale inserire i propri numeri di telefono cellulari, per evitare di essere contattati da operatori di telemarketing molesto. Il fatto che il registro opposizioni rappresenti una vera e propria esigenza viene reso evidente dal numero di persone che hanno inserito il proprio numero: dopo lo start del 27 luglio, infatti, oltre 500mila persone hanno avuto modo di chiedere il diniego all’autorizzazione a essere contattati dalle agenzie di telemarketing per le quali non sia stato prestato consenso.

Registro opposizioni, numero di iscrizioni dopo il lancio e l’avvio del codice di condotta

L’Autorità Garante della Privacy sarà chiamata a vigilare – quando il sistema entrerà a regime a partire, verosimilmente, dalla seconda parte del mese di agosto – su tutte le obiezioni che saranno sollevate da persone iscritte nel registro delle opposizioni che dovessero essere raggiunti da telemarketing selvaggio, soprattutto a opera di agenzie che operano dall’estero e la cui giurisdizione è molto più complesso controllare.

Il Garante ha anche dato l’input per la creazione di un codice di condotta che possa disciplinare le varie compagnie di telemarketing: sono state queste ultime, infatti, a mettere nero su bianco delle linee guida da seguire per i committenti, per i call center, per i teleseller, per i list provider e per i consumatori. Le linee guida saranno rivedibili o commentabili fino al 9 di settembre, quando il codice di condotta potrebbe essere varato definitivamente: non sarà obbligatorio aderirvi, ma sarà sicuramente importante per dettare una linea comune a un settore che, con il registro delle opposizioni aperto anche ai numeri cellulari, ha subito un fortissimo scossone.