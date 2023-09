Se non lo avete ancora fatto, correte ad aggiornare il vostro iPhone

Se non lo avete ancora fatto, andate nelle impostazioni dei vostri iPhone, iPad e Mac e iniziate il download dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo. Apple, infatti, è dovuta correre ai ripari per correggere una vulnerabilità che – secondo una ricerca di Citizen Lab – sarebbe stata utilizzata per “infettare” i dispositivi con uno spyware. Nel mirino delle contestazioni è finito – ancora una volta – Pegasus, sviluppato dall’azienda israeliana NSO Group. Non un bug, ma un flaw. Un difetto strutturale che permetteva a chiunque di infiltrarsi all’interno di un telefono, un tablet o un pc prodotto dall’azienda di Cupertino per svolgere attività di monitoraggio e controllo telematico (comprese, dunque, anche le intercettazioni telefoniche).

Aggiornamento Apple, la vulnerabilità e gli spyware

L’aggiornamento è stato rilasciato nei giorni scorsi e quella flaw è stata chiusa. Per questo è importante effettuare l’update richiesto dai dispositivi della Apple. Trattandosi di spyware, l’argomento è ancor più sensibile. Proprio per cercare di evitare intromissioni, inoltre, nell’estate dello scorso anno è stata inserita su iPhone e Mac la possibilità di abilitare la modalità di isolamento (Lockdown Mode) e la sua efficacia è già stata dimostrata lo scorso aprile quando alcuni attivisti messicani per i diritti umani stavano per subire un’intercettazione coatta.

Lo strumento più utilizzato per “spiare” telematicamente le persone è Pegasus di NSO Group. Si tratta, però, della punta dell’iceberg: in Europa ci sono nove aziende che sviluppano e commercializzano (anche ai Paesi) spyware e ben sei di queste si trovano in Italia. La maggior parte di loro è accreditata presso le principali Procure che utilizzano questi “prodotti” per le intercettazioni telematiche durante le indagini. E, di fatto, è proprio lo Stato uno dei principali finanziatori di queste realtà.