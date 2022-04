L’Afghanistan mette il ban su TikTok

L’Afghanistan ed il ban di TikTok: secondo un portavoce del gruppo dei talebani al potere, l’applicazione video TikTok – di proprietà di ByteDance -, è stata bandita in Afghanistan all’interno di una campagna di polizia morale degli stessi. Perché? Perché secondo Inamullah Samangani – vice portavoce dell’Emirato islamico -, l‘applicazione social TikTok, molto diffusa e utilizzata dai giovani, starebbe «ingannando le giovani generazioni», aggiungendo che il «contenuto sporco di TikTok non era coerente con le leggi islamiche».

L’Afghanistan banna l’app TikTok perché sarebbe per i giovani «fuorviante». Secondo il portavoce del gruppo di talebani al potere, TikTok starebbe dissipando il tempo delle persone. In quel territorio, circa il 23% della popolazione totale dell’Afghanistan risulta essere utente di Internet. In particolare, Inamullah Samangani ha dichiarato tramite il suo profilo Twitter la chiusura del social. Secondo la decisione del gabinetto di Taliban di mercoledì scorso, infatti, il ministero delle telecomunicazioni e della tecnologia ha deciso di sospendere il gioco PUBG ed il social TikTok in Afghanistan. È la prima volta, da quando è salito al potere l’anno scorso, che il gruppo militante vieta un’applicazione nel paese come parte delle riforme morali del gruppo. TikTok è infatti accusato di «ingannare le giovani generazioni», secondo Inamullah Samangani, vice portavoce dell’Emirato islamico.

Sia il gioco che il social sono, dunque, stati bloccati, inoltre, perché «pubblicano materiale e programmi immorali». Il blocco ha quindi interessato anche il popolare gioco dei campi di battaglia sudcoreani PUBG. Il ban dei talebani su TikTok è solo una parte della loro dura campagna di polizia di matrice religiosa, che comprende la sospensione dell’istruzione superiore per le ragazze, costringe i dipendenti del governo a farsi crescere la barba e ordina ai tassisti di non permettere alle donne di viaggiare per più di 70 km (43 miglia) senza che queste siano accompagnate da un membro della famiglia maschio: «abbiamo ricevuto molte lamentele su come l’app TikTok e il gioco PUBG stiano sprecando il tempo delle persone», ha dichiarato Samangani, aggiungendo che «al ministero delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione è stato ordinato di rimuovere le app dai server Internet e renderle inaccessibili a tutti in Afghanistan». Secondo il rapporto Digital 2022, circa il 23% dei 40 milioni di abitanti del paese ha avuto accesso a Internet lo scorso gennaio e, così, gli utenti di Internet sono cresciuti del 7% tra il 2021 e il 2022.