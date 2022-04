Le cannamoms, le mamme su TikTok che raccontano perché usano cannabis

Sindy non ha preso bene questo desiderio di bere, dato che la stessa ha sofferto in passato di dipendenza dall’alcol. Dopo quasi dieci anni senza alcol né farmaci, si è allarmata quando il suo cervello le ha manifestato la volontà di bere, soprattutto perché aveva due bambini di cui prendersi cura. Ma Sindy ha trovato una soluzione: «mi sono assicurata che il mio bambino più piccolo stesse guardando il suo iPad e l’ho lasciato con il mio gemello, che stava giocando ai videogiochi», dice la donna, piangendo mentre racconta l’esperienza a Input: «mi sono chiusa nella mia camera da letto con il mio cane, ho bevuto una grossa quantità [di erba] e ho pianto un po’. Poi ho preso fiato e ho capito che stavo bene e che non avevo bisogno di quel drink». Ora l’alcol che trova in casa lo usa per fare tinture di THC, cioè tinture di cannabis combinando gli ingredienti della cannabis con alcol o glicerina. In breve, si tratta di un liquido a base di cannabis che può essere bevuto da solo o mescolato ad alimenti o bevande.

Hernandez non ha paura di raccontare la sua storia e la sua battaglia sul suo account TikTok, @sindysugar , che ha raggiunto 57.600 followers: «sto cercando di mostrare alla comunità che sono una mamma che lavora e che viene medicata. Non si tratta di sballarsi, non è ciò che Hollywood fa sembrare», aggiungendo che sta microdosando le quantità e continuando a fare il genitore. La donna non è l’unica mamma a fare uso di cannabis. Inserendo su TikTok l’hashtag cannamomsoftiktok si possono trovare tantissimi contenuti video simili.