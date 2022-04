Essere influencer donna in Egitto non è facile: la star di TikTok incarcerata per tre anni per traffico di esseri umani

Hossam e almeno altre 11 donne con milioni di followers sono state accusate di aver, dal 2020, violato i diritti alla privacy, alla libertà di espressione, alla non discriminazione e all’autonomia corporea. Il caso di Haneen non è il primo in Egitto: «siamo rimasti completamente scioccati. Non ha fatto nulla di male: mia sorella non è una criminale», dichiarava due anni fa Rahma al-Adham, parlando di sua sorella minore, una influencer dei social media. Anche Mawada, studente universitario di 22 anni, è stato condannato nello stesso periodo a 2 anni di carcere perché avrebbe violato i principi della famiglia egiziana. Haneen, studentessa dell’Università del Cairo, ha raggiunto più di 900.000 follower su TikTok postando video in cui sincronizza le espressioni della bocca con il testo di famose canzoni. La ragazza è stata arrestata, per la prima volta, ad aprile del 2020 dopo aver invitato le sue seguaci a unirsi a un’altra piattaforma di condivisione video, Likee, dopo aver affermato che avrebbero potuto fare soldi trasmettendo video in diretta. A luglio dello stesso anno, il tribunale economico del Cairo condannava Hossam e un’altra influencer di TikTok, Mawada al-Adham, a 2 anni di carcere, nonché alla multa di 300.000 sterline egiziane ($ 16.100), per «violazione dei valori e dei principi della famiglia».

La corte d’appello però, a gennaio 2021, assolveva Hossam e ribaltava la pena detentiva di Adham e, così, entrambe le ragazze venivano rilasciate il ​​mese successivo. Tuttavia, la pubblica accusa le accusava di tratta di esseri umani cioè di «utilizzare le ragazze in atti contrari ai principi e ai valori della società egiziana con l’obiettivo di ottenere benefici materiali». I media locali dichiararono che l’accusa era legata ad un gruppo che Hossam aveva promosso su Likee e ai video che Adham aveva pubblicato sulle piattaforme Instagram e TikTok. Le ragazze, a giugno 2021, venivano condannate dal Tribunale Penale del Cairo. Hossam, in particolare, veniva condannata in contumacia (condizione di chi mai si costituisce in giudizio) a 10 anni di carcere e Adham, che era presente, a sei anni. Hossam pubblicava, dopo la condanna, un video in lacrime dichiarando di non aver «fatto nulla di immorale per meritare tutto questo».