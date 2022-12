La soluzione di Instagram contro gli account hackerati

Contro gli account hackerati su Instagram, il social network scende in campo con delle soluzioni pensate proprio per gli utenti che hanno perso, in qualche modo, il controllo del proprio profilo. Si tratta di una casistica piuttosto comune e abbastanza “democratica”, nel senso che colpisce gli account verificati esattamente come quelli degli utenti tradizionali del social network. Non serve essere dei creator, insomma, per potersi considerare dei potenziali bersagli per gli hacker. Il social network guidato da Adam Mosseri ha spiegato la nuova funzionalità che aiuta gli utenti a recuperare i propri account compromessi da malintenzionati.

Account hackerati su Instagram, la soluzione del social network

Instagram.com/hacked servirà a raccogliere e a gestire meglio le segnalazioni che riguardano i profili che non hanno più il controllo dei propri contenuti, perché magari vittime di phishing. Attraverso il social engineering, infatti, ci sono sempre più gruppi che – interloquendo con degli utenti del social network – riescono ad accedere ai loro profili e ad estromettere i proprietari dalla dashboard di controllo.

Attraverso questo nuovo strumento, gli utenti potranno chiedere aiuto per recuperare account compromessi, segnalare account fake o ottenere assistenza se hanno dimenticato le password. Una soluzione omnicomprensiva per un problema complesso e sempre più frequente. Instagram vuole innanzitutto comprimere i tempi di risoluzione del problema che, negli ultimi anni, sono stati eccessivamente lunghi. Inoltre, vuole evitare che gli utenti hackerati possano rivolgersi direttamente ai truffatori – magari pagando delle cifre elevate – per riavere il possesso dei propri dati personali sul social network. Un valido supporto, dunque, che dovrebbe anche sensibilizzare maggiormente sull’educazione digitale.

Instagram non esclude che, nel futuro, possa mettere in campo anche un’azione preventiva nei confronti degli hacker, impedendo quindi ai truffatori del web di eseguire qualsiasi procedura di compromissione degli account stessi. Al momento, però, la soluzione della piattaforma va nella direzione – comune anche agli altri social network di Meta – di offrire un supporto maggiore ai propri utenti.