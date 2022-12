Il feed di Facebook sta iniziando a cambiare anche in Italia (e a essere più simile a Instagram)

Un Facebook sottosopra. È questo quanto notato da alcuni utenti che hanno iniziato a vedere, da mobile, un feed completamente diverso rispetto a quello a cui erano abituati. O – meglio – un feed maggiormente compatibile con Instagram, l’altro social network made in Meta. Qual è la novità di cui stiamo parlando? Facebook ha invertito l’ordine con cui vengono presentati i suoi post: mentre in precedenza il copy apriva il contenuto, accompagnando eventuali immagini, video o link, adesso la prospettiva è rovesciata. Il contenuto multimediale (immagine, video o link) precedono il copy. Di questo copy si riescono a leggere le prime righe: chiunque voglia approfondire il contenuto del copy stesso deve cliccare su “altro” ed espandere il testo.

Nuovo feed Facebook: la novità

In questo modo, Meta ha scelto di uniformare i suoi due social network, rendendo anche Facebook più vicino e confacente alla user experience che, nel frattempo – con Instagram e soprattutto con TikTok – ha avuto modo di evolversi notevolmente. Ormai si è sempre più abituati a vedere prima un’immagine o un video e poi il testo di accompagnamento della stessa.

Non era scontato che Facebook mettesse in quest’ordine anche i link: questi ultimi rappresentano, nella maggior parte dei casi, un collegamento esterno al social network (cliccandoci, gli utenti escono da Facebook momentaneamente per navigare su altri siti). Dare priorità al link rispetto al copy sarebbe comunque un assist agli altri portali. Se non fosse che, per ovviare a questa possibile distorsione, il formato con cui i link vengono presentati è già – di default per chi ce l’ha attivato – quello degli Instant Articles (tipico del social network). Almeno fino a quando questo formato verrà mantenuto (Facebook ne ha annunciato la dismissione a partire dal secondo trimestre del 2023).