Perché Facebook sta bloccando alcuni utenti impedendo loro di accedere

Alcuni utenti provando a entrare su Facebook non riescono ad accedere. Cosa sta succedendo? All’inizio di marzo un gruppo di utenti ha ricevuto una mail – o una notifica direttamente in app – il cui oggetto era “Il tuo account richiede la sicurezza avanzata di Facebook Protect”. Si tratta di quello che Facebook definisce un «programma di sicurezza per gruppi di persone che hanno maggiori probabilità di essere presi di mira da hacker malintenzionati, come i difensori dei diritti umani, giornalisti e funzionari governativi». In sostanza, gli account che lo attivano sono monitorati e protetti tramite autenticazione a due fattori in modo da essere hackerabili con meno facilità.

Facebook Protect, perché alcuni utenti vengono bloccati?

Le segnalazioni su Twitter di persone che non riescono ad accedere ai loro account si stanno moltiplicando e sono cominciate già nei giorni scorsi.

this Facebook protect thing is so annoying because it’s not letting me turn it on and I need Facebook for work so I’m really hoping Facebook fixes the stupid code — Daniela (@itzzdaniela) March 16, 2022

C’è da dire che la mail che Facebook ha inviato tramite l’indirizzo security@facebookmail.com può essere sembrata a molte persone spam e proprio per questo in tanto potrebbero averla ignorata, come sottolinea The Verge. La prima delle scadenze fissate per chi ha ricevuto notifica e e-mail era giovedì 17 marzo, quindi le persone che stanno avendo problemi in tal senso in questi giorni fanno parte di coloro che avrebbero dovuto abilitare la funzione.

Chi viene bloccato sta ricevendo, comunque, un messaggio in cui viene spiegata la ragione per la quale non possono accedere al loro account. Viene spiegato anche come riattivarlo ma, come alcuni segnalano, non sempre funziona. Non mancano anche le persone che segnalano che, nonostante l’attivazione di Facebook Protect, stanno comunque riscontrando problemi. Per ora Facebook non ha ancora dichiarato nulla in merito.