È possibile che oggi Tim decida se l’app di Dazn potrà passare anche su Sky

Oggi, 3 agosto, è previsto il Consiglio di amministrazione dell'azienda. E, viste le tempistiche (il campionato inizia il 13 agosto), potrebbe essere la data ultima per definire i "rapporti" per non esser costretti a intervenire a stagione in corso

La porta era stata aperta e ora potrebbe concretizzarsi quel ritorno alle origini, ovvero quello status antecedente al rinnovato pacchetto triennale dei diritti televisivi per quel che concerne il massimo campionato di calcio in Italia. Perché l’accordo Dazn-Sky passa, principalmente, da un consiglio di amministrazione in programma proprio nella giornata di oggi. Si tratta di Tim, il terzo attore protagonista di questa vicenda. Nella riunione di oggi, infatti, si tenterà di limare i dettagli e portare al termine quello “spostamento” dei canali dell’emittente OTT anche all’interno dei pacchetti (definendo anche tutti i dettagli) offerti dall’emittente satellitare.

A confermare questa indicazione è Matteo Di Gangi su SportFace – riportata questa mattina da Andrea Biondo su Il Sole 24 Ore -, sottolineando come sia in programma una vera e propria corsa contro il tempo per tentare di arrivare a dama entro il prossimo 13 agosto.

Giorni e ore decisivi per mettere nero su bianco. Oggi il CDA di #Tim, è lotta contro il tempo per provare a portare App e canali #Dazn su #Sky già per il 13 agosto. @sportface2016 — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) August 3, 2022

Il tempo, infatti, stringe. Quella sarà la data di inizio del prossimo campionato di Serie A, con l’esordio – alle 18.30 – sue due campi: al Ferraris di Genova per Sampdoria-Atalanta e a San Siro per il match dei campioni d’Italia del Milan contro l’Udinese.

Il cda di Tim, in programma oggi, si riunirà – come previsto dalla convocazione – per approvare la relazione del 30 giugno scorso. E visto che l’azienda è coinvolta nella gestione dei diritti di trasmissione (aveva l’esclusiva, ma era pronta a rinunciare) del massimo campionato di calcio in Italia, questo passaggio sarà fondamentale per apportare i piani di accordo Dazn-Sky e rendere fruibili a tutti gli utenti le partite che, ovviamente, continueranno a essere suddivise in base ai diritti acquisiti. Ma, a differenza di quanto accaduto in passato (e sarebbe dovuto accadere anche per questa stagione) i canali di Dazn dovrebbero finire anche all’interno del bouquet di Sky (anche, ma non solo, attraverso SkyQ). Ovviamente, però, occorrerà avere sempre i due abbonamenti attivi (con annessi costi per l’utente). Ma a prova di telecomando.