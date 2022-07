Dazn apre all’accordo con Sky per Serie A in tv

Si fanno sempre più forti le indiscrezioni su un possibile accordo tra Dazn e Sky per riportare l’OTT all’interno del bouquet della pay-tv di Comcast. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Le voci, anticipate da Milano Finanza, parlano di una ipotesi di accordo strutturato in maniera simile a quello del triennio 2018/21, con l’app di Dazn su Sky Q e un canale lineare sul satellite. Tutto dipenderà, tuttavia, dall’esito della trattativa in corso tra la stessa Dazn e Tim sull’accordo in esclusiva da 340 milioni annui. Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi Stefano Azzi, CEO Dazn Italia, nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera. «Con TIM stiamo parlando in maniera proficua con una discussione e una rinegoziazione su quello che può essere l’equilibrio economico da ambo le parti. Qualora si trovi un altro equilibrio noi siamo aperti a valutare altre attività commerciali con altri partner». Il tema tuttavia non sarà al centro dell’assemblea della Lega Serie A, cominciata in via Rosellini a Milano con tutti e 20 i club presenti. Sul tavolo, tra gli altri temi, in particolare le licenze nazionali, Radio Tv, le Linee Guida NFTs Audiovisivi “Moments”, gli Highlights e l’acquisto library AV.

«L’accordo tra Tim, Sky e Dazn? Non ne abbiamo discusso durante l’assemblea, perché l’accordo è tra di loro. Aspettiamo, noi siamo pronti (per il bando legato agli highlights) ma loro devono trovare l’accordo». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa al termine dell’assemblea di Lega. «È stata un’assemblea rapida, è stato discusso il tema del bando per gli highlights a pagamento della Serie A per 22/23 e 23/24, qui la Serie A è pronta per poter bandire quando e se saranno definiti gli accordi tra gli operatori commerciali che hanno vinto la gara per il triennio. Poi si è discusso di alcuni temi di comunicazione e commercializzazioni, come il progetto radio tv per cui si è valutata l’opportunità di partire con una procedura per un partner commerciale per poi far partire il progetto. Sono state varate le linee guida NFT Moments con OneFootball, intervento importante che consente di delineare regole su mercato libero e selvaggio».

