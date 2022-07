Tutto pronto per il ritorno della Serie A su Sky, Tim a un passo dal rinunciare all’esclusiva

Una formula che era stata già proposta nello scorso triennio dei diritti tv della Serie A e che aveva, parzialmente, risolto dei problemi di trasmissione che già all’epoca riguardavano le partite la cui diretta era appannaggio di Dazn: i canali dell’OTT potrebbero presto finire su Sky, in modo tale da permettere all’emittente di trasmettere nuovamente, sulle sue piattaforme, tutte le partite della Serie A, già a partire da questa stagione. L’accordo – di cui si è parlato tantissimo negli ultimi mesi – sarebbe reso possibile dalla volontà di Tim di ottenere uno sconto rispetto alla partnership impegnativa grazie alla quale Dazn si è assicurata i diritti di esclusiva per la Serie A l’anno scorso e per i prossimi due anni e, di conseguenza, di rinunciare all’esclusiva della trasmissione delle partite su Tim Vision.

Dazn e Sky per la trasmissione del prossimo campionato di Serie A

Secondo Milano Finanza, infatti, si sarebbe prossimi a un accordo che potrebbe partire già dalla prossima stagione, che parte – tra le altre cose – tra meno di un mese. Si applicherebbe la formula che oggi sussiste per gli esercizi commeciali, che possono trasmettere le partite in esclusiva su Dazn dallo stesso decoder Sky. Una eccezione che era stata studiata ad hoc per le categorie di cui sopra e che aveva permesso una maggiore diffusione degli eventi rispetto alla platea del pubblico che non aveva intenzione di sottoscrivere un abbonamento.

Ovviamente, non ci sarebbe la possibilità di sottoscrivere un solo abbonamento, ma per vedere contemporaneamente Dazn e Sky – sebbene dallo stesso decoder – sarebbero comunque fondamentali due abbonamenti diversi. Il vantaggio dell’utente finale, tuttavia, potrebbe essere una maggiore sicurezza rispetto alla trasmissione degli eventi live: la presenza di un canale dedicato sul satellite potrebbe limitare la portata di eventuali disservizi della sola trasmissione in streaming. E Dazn, in seguito a questo accordo, potrebbe ottenere un beneficio economico da Sky, mentre Tim avrebbe il vantaggio di veder ridotta sensibilmente la portata del suo investimento per la partnership.