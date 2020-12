Briatore-Gregoraci: il contratto c’è, ma

Sono mesi – o forse anni – da quando Alfonso Signorini ospite di Piero Chiambretti ha lanciato la notizia dell’esistenza di un contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, stipulato durante il loro matrimonio. Notizia vera… a metà che bisogna spiegare con le dovute attenzioni. Flavio ed Elisabetta, hanno stipulato, quando si sono separati, un accordo “divorziale” , questa è la definizione esatta, e senza usare termini “legalesi” lo spieghiamo in parole semplici.

LEGGI ANCHE > Tutti i segreti dell’accordo Briatore-Gregoraci

Accordo Briatore-Gregoraci, cosa c’è da sapere

La coppia, oltre al dare e avere (ma questo rientra nel contratto pre matrimoniali e non c’entra nulla con l’accordo successivo), prima di dirsi addio ha sottoscritto questa tipologia di accordo in e per tutela del figlio Nathan Falco. Nell’accordo c’era scritto che per un lasso di tempo (secondo le nostre fonti due anni) la coppia non avrebbe dovuto mostrarsi in pubblico o presentare al figlio un compagno/a, se quest’ultimo o ultima non fosse frutto di un amore sincero e di un rapporto duraturo.

Venerdì 4 dicembre, Elisabetta ha confermato l’indiscrezione, ma non ha spiegato bene che lei un rapporto lungo e duraturo con tanto di viaggi all’estero, tatuaggi, gite fuori porta, gite a Montecarlo, e tanto, tanto, tanto tempo trascorso insieme lo ha già avuto con Francesco Bettuzzi. Possiamo affermare con certezza che in questo caso Flavio Briatore ha preferito chiudere un occhio e lasciar passare la cosa.

Ma se avesse impugnato l’accordo stipulato, beh qualcosa, molto, tanto, sarebbe cambiato negli “accordi” tra i due. Ma l’amore e la condivisione di un figlio fanno dimenticare Bettuzzi, il cuculìo con Pierpaolo Petrelli e un accordo che, alla luce dei fatti, esiste ma siamo certi non verrà mai applicato.