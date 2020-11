Gregoraci-Coletti: si amano

«Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci. Erano insieme quando lei ha condotto “Battiti” in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia – “Immobilia 2000” -, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola». I dettagli della storia tra Coletti ed Elisabetta Gregoraci Giornalettismo, mantenendo riservata la fonte, riporta i dettagli della love story tra la Gregoraci e Coletti. Inoltre possiamo aggiungere che Coletti, in questo preciso momento, sta molto male e lo ha confidato alla sua migliore amica perché la vicinanza tra la Gregoraci e Petrelli fa male e non poco al cuore del fidanzato ufficiale di Elisabetta. Prima dell’ingresso della Gregoraci nella Casa si erano giurati amore e fedeltà. Questa è la verità e sappiamo che non può essere smentita, proprio perché lo sfogo di Coletti è avvenuto con una persona di nostra conoscenza. Ma non è tutto. Cosa sta succedendo nella vita di Elisabetta Gregoraci?

Che cosa succedendo fuori dalla “Casa” e nella vita di Elisabetta Gregoraci, o meglio in quella che era la vita precedente al suo ingresso nel reality? In una parola: il caos. Nelle tv collaterali al Gf vip si presentano veri o presunti amanti, idem sui magazine: in mezzo al gossip, dal passato, sbuca di una sua presunta liason con Stefano Bettarini. Di certo le parole di Elisabetta ieri sera quando è entrato Bettarini («Mi raccomando non dire niente», ndr) hanno aperto un varco per capire a che cosa si riferisse la showgirl.