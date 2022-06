Sancito l’accordo tra AgID e Sogei per un sistema pubblico di appalti digitalizzato e innovativo

L’accordo tra AgID e Sogei per un sistema pubblico di innovation procurement broker è sancito. A siglarlo sono stati il Direttore Generale di AgID, Francesco Paorici, e l’AD di Sogei, Andrea Quacivi; la collaborazione prevede lo sviluppo e la definizione di servizi e prodotti innovativi tramite appaltinnovativi.gov.it – la Piattaforma per gli appalti di innovazione – che è prevista nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. L’accordo AgID Sogei per apparlti innovativi permetterà la sperimentazione di strumenti attuativi dell’innovazione aperta che siano conformi con la regolamentazione degli appalti pubblici.

Accordo AgID Sogei, quali sono i risultati attesi

Oltre la questione della sperimentazione di strumenti attuativi, si mira anche a promuovere la partecipazione delle Parti alle iniziative istituzionali, nazionali e transnazionali nell’ambito dell’innovation procurement. La sfida raccolta è quella dell’innovazione, della raccolta di domanda e del fabbisogno dell’innovazione. Sarà cruciale, quindi, il dialogo col mercato così come la capacità di qualificare il fabbisogno d’innovazione.

L’accordo durerà tre anni e si baserà sulla condivisione di conoscenze, esperienze tecnico-scientifiche e competenze delle due organizzazioni coinvolte così da favorire una sinergia che porti all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di innovazione puntando anche sulla riduzione dell’impatto ambientale. Il CEO di Sogei ha commentato: «Firmiamo oggi con AgID un Accordo strategico che dimostra la volontà condivisa di consolidare l’ecosistema di Open Innovation mettendo in campo le risorse necessarie per ridurre il time-to-market tra la domanda di innovazione e l’implementazione di soluzioni digitali e sostenibili utilizzando e indirizzando in sinergia gli strumenti di procurement of innovation».

Lato AgID, il Direttore Generale ha affermato che «con Sogei riteniamo che la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione debba cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico per realizzare l’interesse pubblico, migliorando prodotti e servizi offerti e rispondendo più efficacemente all’evoluzione della domanda e l’accordo intende promuovere l’aggregazione della domanda di innovazione mettendo in campo le più opportune sinergie per attuare percorsi di Open Innovation e di appalti di innovazione».