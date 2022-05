Problemi modifica 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cosa sappiamo finora?

Sui social è evidente che ci sono parecchi problemi nella modifica 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato che sarebbe stato possibile fare a partire da oggi, 31 maggio 2022. Modificare e inoltrare la domanda oggi – come fanno notare moltissime persone sui social lamentandosi dei malfunzionamenti – significherebbe ottenere il rimborso direttamente nella busta paga di luglio. Le possibilità dovrebbero essere due: controllare la domanda così com’è e accettarla senza modifiche o, eventualmente, integrarla e inviarla.

Modifica 730 precompilato, cosa succede al sito dell’Agenzia delle Entrate

Quello che accade – ampiamente documentato sui social – è che, andando per modificare i dati, non è risulta possibile farlo.

Buongiorno Italia che speravi di avere il rimborso del 730 a luglio.

Ovviamente avevi tempo solo oggi per modificare e inviare il precompilato per non vedere slittare di un mese il rimborso.

Ci pensa l’Agenzia delle Entrate a complicarti la vita. — Gilraen (@danygil0880) May 31, 2022

C’è un pezzo di paese che vuole dichiarare i propri redditi accettando o modificando il 730 precompilato, ma niente, il sito di Agenzia delle entrate non vuole.

Con tutto che scrivono da giorni “dal 31 maggio sarà possibile modificare e inviare la tua dichiarazione” — Giorgio Canali (@Cezanne415) May 31, 2022

La situazione è tale da questa mattina, tanto che “Agenzia delle Entrate” è, nel pomeriggio della giornata di oggi, in cima ai trend su Twitter. C’è chi sottolinea anche come, visti i diffusi e evidenti malfunzionamenti della questione, l’agenzia fiscale della Pubblica Amministrazione italiana dovrebbe farsi carico di comunicare ufficialmente quello che sta succedendo ai cittadini.

Ma come è possibile che l’agenzia delle entrate non ritenga di dover fare una comunicazione ufficiale, attraverso un tg,della impossibilità di procedere alla modifica ed invio del 730 precompilato?? Che diano chiarimenti e scuse . Sarebbe doveroso — sider (@sider1853) May 31, 2022

Andando a verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sui canali social, nel momento in cui scriviamo questo pezzo, non risulta esserci nessuna comunicazione ufficiale.

Le sole informazioni disponibili – come hanno evidenziato anche i colleghi di Bufale.net – si possono rintracciare sulla pagina Facebook. In particolare, nei commenti di risposta per i malfunzionamenti che molti utenti stanno facendo, troviamo traccia del fatto che la situazione dovrebbe essere risolta in giornata: «Buongiorno Mary – si legge in risposta a un’utente – stiamo rispondendo a tutti i vostri messaggi privati che via via riceviamo via Messenger, seguendo un ordine di arrivo nel rispetto di tutti gli utenti che ci stanno scrivendo in queste ore. Vi confermiamo che la funzionalità sarà attivata nel corso della giornata di oggi. Appena sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione ne daremo notizia anche con un post sulla nostra pagina Facebook istituzionale. Vi teniamo aggiornati. Grazie della collaborazione. Saluti».

Per capire quando sarà effettivamente possibile procedere con la modifica, quindi, occhi aperti rispetto alla pagina Facebook ufficiale.