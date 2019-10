Gli accordi Italia-Libia si rinnovano in tre giorni, Bonino: «Come un accordo Stato-Mafia»

Solo pochi giorni, poi tacitamente gli accordi tra Italia e Libia si rinnoveranno automaticamente. Accordi che, stretti sotto il governo Gentiloni dall’allora ministro Marco Minniti, prevedono l’intervento della guardia costiera libica per riportare sulla terraferma i migranti che cercano di fuggire via mare. Accordi lautamente finanziati, e che ora Ong, associazioni e forze politiche chiedono di interrompere.

Accordi Italia-Libia, Emma Bonino sul rinnovo: «Come un accordo Stato-Mafia»

LEGGI ANCHE> #StopAccordiconlaLibia: la mobilitazione di Possibile per risvegliare la coscienza del governo

Dietro quegli accordi lautamente finanziati dall’Italia si è sviluppato un mercato disumano e ormai noto e riconosciuto. Dal 2017 infatti l’Italia ha finanziato il governo libico per la formazione del personale impegnato nei centri di detenzione libici con 150 milioni, compresi anche i mezzi per le autorità di polizia e Guardia Costiera. Prigioni che sono lager, detenzioni che consistono in maltrattamenti, violenze, torture. Il memorandum tra Libia e Italia scade il 2 novembre, ma se il governo non interverrà il rinnovo sarà tacito e automatico. «Come fare un accordo Stato Mafia» ha commentato Emma Bonino a Repubblica, spiegando che quella della accoglienza «è solo una maschera» e accusando il governo giallorosso di avere la stessa linea sui flussi migratori di Matteo Salvini, con l’unica differenza che l’ex vicepremier «rivendicava la violazione dei diritti umani per aumentare il proprio consenso».

Ma non è solo Emma Bonino a chiedere a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle di intervenire al più presto. Tavolo Asilo, che riunisce le maggiori organizzazioni dedite alla tutela dei diritti dei migranti, ha preparato una lettera aperta rivolta al governo e firmata da A Buon Diritto, Acli, Action Aid, Amnesty International Italia, Arci, Asgi, Avvocato di strada, Casa dei diritti sociali, Centro Astalli, Cir, Cnca, Comunità di S. Egidio, Emergency, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Intersos, Mèdecins du Monde Missione Italia, Oxfam, Save the Children Italia, Senza confine. E la politica? a mobilitarsi sono alcune voci rare nel Partito Democratico, mentre Leu e Possibile hanno annunciato una vera e propria battaglia.

(Credits immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)