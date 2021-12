Quelli che prendono per buone la previsione di «20 milioni di italiani morti entro il 2025»

Si prendono per affidabili noti siti bufalari che si spingono in vaticini che, fortunatamente, sono smentiti dai fatti e dalla storia. L’ultima fake news che sta imperversando nel mondo dei social riguarda un portale – che viene millantato per “sito militare” – che aveva pubblicato (prima della rimozione) una previsione che parlava di 20 milioni di morti in Italia entro il 2025. Ovviamente si tratta di una notizia non vera che, però, ha fatto mettere sobbalzare sulla sedia i complottisti e cospirazionisti da divano che, oltre a non avere la minima idea delle fonti da cui attingere per avere informazioni reali, romanzano sulla qualunque.

«Il sito militare Deagel prevede per l’Italia 20 milioni di morti entro il 2025 – si legge in uno dei tanti post comparsi sui social -. Lo sanno bene perché saranno loro a provocarli, hanno capito che in Italia basta una partita di pallone e qualche euro in tasca e delle altre cose non si interessa nessuno o quasi, quando vi accorgerete che è tutto vero, sarà già troppo tardi». Per fortuna, possiamo dormire sonni tranquilli. Uno dei tanti profili che hanno condiviso questo post è di stampo negazionista ed è stato creato ad hoc per ospitare una serie infinita di bufale sulla pandemia.

20 milioni di morti in Italia entro il 2025, la bufala social

Insomma, il classico cliché. Ma perché parliamo di bufala? Il motivo è semplice ed è spiegato bene da FactaNews. Partiamo dalla fonte dell’informazione. Il sito citato – Deagel – non è un “sito militare”: si tratta, come si legge nella descrizione, di un portale non profit, costruito nel tempo libero e non legato ad alcun governo. Questa è la definizione che gli stessi gestori del sito hanno dato pubblicamente nel 2020.

Inoltre, quella previsione è scomparsa dal sito – compreso l’aggiornamento che risale allo scorso mese di aprile – ed è disponibile solamente in questa copia cache. E lì si legge che la popolazione italiana, entro il 2025, passerà dagli attuali 60 milioni a circa 43 milioni. Insomma, un’ecatombe che serve ai complottisti per cospirare. Ricordiamo, però, che in una precedente occasione lo stesso sito (non) militare aveva previsto una netta diminuzione degli abitanti degli Stati Uniti (da 313 milioni del 2012 a 248 nel 2020). Ci hanno preso? Considerando che a oggi, negli USA ci siano quasi 320 milioni di abitanti possiamo dire che l’hanno sparata grossa.