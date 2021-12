Il Corriere e Julian Assange «accusato di aver cospirato con la Russia»

La notizia che l’Alta Corte di Londra ha deciso di dare il via libera all’estradizione di Julian Assange – richiesta dagli Stati Uniti – ha riacceso le luci dei riflettori sul caso che vede coinvolto il giornalista australiano, accusato dagli USA di diversi reati. Tutto è collegato al suo sito – che ha co-fondato e per il quale è stato capo-redattore – WikiLeaks dove, diversi anni fa, vennero publicati alcuni documenti esclusivi (che, secondo la Casa Bianca, non sarebbero dovuti diventare di dominio pubblico) sulle guerre in Afghanistan e in Iraq (ma anche dei cosiddetti “Guantanamo Files“). Ma, il Corriere della Sera nel raccontare questo nuovo capitolo di questa storia ha commesso un errore.

Nell’articolo pubblicato nell’edizione di ieri, sabato 11 dicembre 2021, a pagina 16 del Corriere della Sera, si parla delle tante accusa mosse contro Julian Assange dagli Stati Uniti. Ecco l’estratto incriminato.

«Assange, inoltre, è accusato di aver aiutato Manning ad hackerare i computer e di aver cospirato con la Russia». Ma questa non è la realtà. Un errore nella narrazione che rende ancor più paradossale tutta questa vicenda.

Julian Assange non ha cospirato con la Russia, come dice il Corriere

Perché non vi è mai stata una conferma del legame tra Julian Assange e, per esempio, il Russiagate. Come spiega Fabio Chiusi su Valigia Blu, infatti, uno dei quotidiani ad aver cavalcato questa ipotesi – che no fa parte delle accuse mosse contro il giornalista australiano, nonostante i tentativi americani – è stato il The Guardian che, in più di un’occasione, ha parlato di questa presunta cospirazione a braccetto con il Cremlino. Ma, ribadiamo, questo fatto non è mai stato dimostrato e quell’accusa non è stata mai mossa contro il co-fondatore di WikiLeaks, perché priva di fondamento.

