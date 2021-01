Il segretario del Pd dimentica la Sardegna

Zingaretti ha scritto su Twitter che il Lazio è l'unica Regione a non aver (ancora) cambiato colore. Ma non è così

Siamo gli unici, ma anche no. Annunciando la conferma del Lazio inserito nella cosiddetta zona gialle – nel sistema dell’Italia suddivisa in tre colori, in base al livello di rischio epidemiologico (che si basa sui famosi 21 criteri) – Nicola Zingaretti dimentica la Sardegna. Nel tweet postato sul suo profilo pochi minuti dopo la conferma arrivata per bocca del ministro Roberto Speranza, il segretario del Partito Democratico sostiene che la sua Regione (anche grazie al comportamento dei cittadini) sia l’unica a non aver mai cambiato colore da quando è stata inaugurata questa classificazione. Ma non è così.

«Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la guardia! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del Covid fino alla vaccinazione di massa». Giusto l’appello: non bisogna esultare e occorre proseguire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per evitare che la curva epidemiologica (e gli altri fattori di rischio) crescano. Anche se già negli ultimi giorni la situazione è lentamente mutata, in negativo.

Zingaretti dimentica la Sardegna: «Siamo gli unici a non aver mai cambiato colore»

Ma quanto scritto da Nicola Zingaretti su Twitter è errato. Dimenticanza o meno, infatti, il Lazio non è l’unica Regione a non aver mai cambiato colore da quando è iniziato il sistema della classificazione e diversificazione su base regionale. Anche la Sardegna rientra nel ristretto novero delle mono-colore (al netto delle restrizioni natalizie che sono state prese e adottate a livello nazionale e non solo locale). L’isola, infatti, è sempre rimasta – così come il Lazio – di colore giallo (quello in cui il rischio è considerato minore, ma pur sempre con alcune restrizioni attive), senza mai mutare.

Quali sono le Regioni arancioni

Se Zingaretti dimentica la Sardegna, occorre sottolineare quali siano le Regioni che da lunedì 11 gennaio torneranno a essere in zona arancione: Lombardia, Veneto (che oggi, per la prima volta, cambia il proprio colore), Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Per il momento i dati raccolti dall’ISS non hanno portato alla creazione di nessuna zona rossa.