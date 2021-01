La mascherina per le foto social con l’immagine di Borsellino

La mascherina con Borsellino per il suo giro “istituzionale” tra le strade di Palermo. Matteo Salvini certifica ancora una volta che i dispositivi di protezione sono il suo nuovo, personalissimo modo, per trasmettere messaggi iconici sui social network: in passato questo ruolo era stato ricoperto dalle tradizionali felpe e – per il periodo in cui era ministro dell’Interno – da cappelli e divise delle forze dell’ordine. Ora, il leader della Lega ha fatto di necessità virtù e ha deciso di mostrare il simbolo del giorno attraverso le mascherine.

Mascherina con Borsellino indossata da Salvini

Giunto a Palermo per l’udienza del processo per il caso Open Arms (per il quale l’ex ministro dell’Interno è stato indagato per sequestro di persona), Salvini ha deciso di fare una visita all’albero della pace, uno dei tradizionali simboli della lotta alla mafia nel capoluogo siciliano. Il leader della Lega ha riposto una corona di fiori in memoria di Paolo Borsellino e degli eroi della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina.

Per la mascherina usata da Matteo Salvini nella sua visita a via D’Amelio a Palermo pic.twitter.com/6SUKM06xbq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 8, 2021

Nelle fotografie e nei video che sono stati postati sui social network dal leader della Lega, Salvini è comparso con una mascherina divisa a metà: da un lato il primo piano del giudice Borsellino, dall’altro una frase attribuita a quest’ultimo. Una scelta fatta apposta per il momento di incontro che ha visto protagonista il leader della Lega: qualche ora prima, in viaggio sull’aereo, Salvini si è fatto un selfie – puntualmente pubblicato sui social – con una classica mascherina Ffp 2 bianca. Non andava bene quella per il suo giro a Palermo?