La strategia social di Salvini spiegata bene da Pif: «Questa non è politica, è uno schifo»

Quello che stupisce è lo stupore. Ormai la strategia – social e non solo – del leader della Lega è palese e ovvia: cercare sempre un nemico e strumentalizzare qualsiasi notizia negativa per tentare di darlo in pasto alla gogna social. Accade da anni e si è ripetuto ieri sera mentre Palermo piangeva due vittime di un violento nubifragio. Il senatore, segretario del Carroccio (primo partito d’Italia, secondo i sondaggi) ed ex ministro dell’Interno ha ben pensato di ‘sfruttare’ (sì, è un termine orrendo, ma fa capire la situazione) quanto accaduto per sferrare un attacco contro Leoluca Orlando e i migranti. Un qualcosa ritenuta vergognosa, tanto che sui social campeggia – ancora una volta – l’hashtag che gli dà dello sciacallo. Ma non si tratta di politica. E lo spiega bene il post di Pif contro Salvini.

Sappiamo bene che non è il leader della Lega a scrivere i suoi post social: per questo, infatti, paga una nutrita squadra di ‘comunicatori’, guidati da Luca Morisi, che gestiscono le sue pagine. Ma la sostanza non cambia dato che è lui – con la sua faccia in primo piano – a essere il responsabile anche del proprio lavoro (e, sicuramente, si consulterà con loro prima della pubblicazione dei tweet). E quel post di Salvini su Palermo è la testimonianza di come il discorso di Pif non faccia una piega.

Pif contro Salvini per il tweet su Palermo

«Ora che è passata una notte, posso giudicare il tweet ‘elettorale’ di Salvini in maniera meno impulsiva e serena. Mi sembra chiaro ed evidente, quindi, che questo tweet ‘elettorale’ faccia semplicemente schifo! Perché è il prodotto di un modo di fare politica che fa semplicemente schifo. Non è una questione di destra o di sinistra, fa semplicemente schifo e basta – scrive Pif contro Salvini -. Lo schifo non risolve i problemi del Paese. Lo schifo illude il popolo e fa avere un meraviglioso stipendio, e poi un’ottima pensione, a chi lo crea». E dello stesso tenore è il parere di un’altra voce siciliana.

Ho sempre ritenuto superfluo commentare qualsiasi suo post ma di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese. — Roy Paci (@RoyPaci) July 15, 2020

E sui social è subito #Salvinisciacallo

«Di fronte alla morte di due miei concittadini per questa immane tragedia le dico semplicemente una cosa: lei è un turpe e miserabile sciacallo. Spero che le nostre lacrime diventino per lei gocce della tortura cinese», ha scritto Roy Paci.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Pif)