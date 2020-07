Il sindaco di Palermo Orlando risponde allo sciacallaggio politico di Salvini

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha risposto a Matteo Salvini, che lo aveva accusato, in seguito all’imprevedibile bomba d’acqua che ha allagato il capoluogo siculo, di pensare troppo agli immigrati, dimenticando i cittadini della città.

«Se fossi sciacallo direi che Protezione civile guidata da governo regionale leghista non ha dato allarme. Ma so che DrpcSicilia (la protezione civile in Sicilia) è struttura seria e quanto avvenuto non era prevedibile da nessuno. Ora, lavorando, attendiamo che i Vigili del Fuoco diano notizie sui dispersi», ha scritto Orlando sul suo twitter, e ribadito su facebook, indirettamente rispondendo alle accuse di Salvini.

Il violento nubifragio, definito una bomba d’acqua, del 16 luglio a Palermo ha causato gravi allagamenti ed enormi disagi in tutta la città, dove due persone rimaste intrappolate dentro alla loro macchina sono morte mentre due bambini sono ricoverati per ipotermia.

«Tragedie come queste – ha detto il governatore della Sicilia Nello Musumeci – debbono farci riflettere sulle necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge. Ce lo impone il mutamento climatico de la responsabilità del ruolo di chi amministra».

Ieri nessun allarme, nessuna allerta dalla Protezione Civile regionale. Se volessi fare sciacallaggio darei la colpa al…

La stazione meteo dell’Osservatorio Astronomico ha registrato una situazione critica, con 79,4 mm di precipitazioni, ovvero il record per il mese di luglio nel capoluogo siculo dal 1979.

Lo sciacallaggio senza limiti di Salvini

A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. pic.twitter.com/RqTCsZZhbh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 15, 2020

Lo sciacallaggio del leader della Lega, che è solito approfittare di tragedie di qualsiasi tipo per alimentare la sua macchina propagandistica, ha inorridito tanti siciliani e italiani che lo hanno criticato su twitter usando l’hashtag virale #SalviniSciacallo, in cima ai trend da ieri.

Poco dopo la pubblicazione in rete dei video tragici, e quando l’emergenza era ancora in corso, Salvini ha pensato di alimentare polemiche invece che esprimere solidarietà e ad organizzare aiuti concreti per i palermitani.