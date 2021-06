Secondo Il Tempo Zan «sbandiera sui social» il fatto di essersi vaccinato

«Alessandro Zan, anche il paladino dei diritti Lgbt ha fatto il vaccino e lo sbandiera sui social»: questo il titolo del pezzo di cui avremmo tranquillamente potuto fare a meno che Il Tempo ha scelto di far uscire oggi. Il deputato ha ricevuto oggi la prima dose di vaccino anti-Covid e, come ha fatto chiunque altro – letteralmente – ha pubblicato la fotografia sui social network. Un modo come un altro per invitare la popolazione a vaccinarsi, già messo in pratica da moltissimi altri politici italiani e non: Merkel, Draghi, von der Leyen e moltissimi altri hanno pubblicato selfie o sono comparsi sui giornali nell’atto di ricevere il vaccino anti-Covid, facendo appelli di ogni tipo perché la popolazione si vaccini. La notizia su Zan vaccinato che dà Il Tempo, inoltre, è corredata da un tweet ironico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Zan (@alessandro.zan)



Il tempo su Zan vaccinato

Zan zan Anche lui ha fatto il #vaccinoCovid e lo sbandiera sui social https://t.co/wmGvu9tFi5 #1giugno pic.twitter.com/lIh0hOgZTf — IL TEMPO (@tempoweb) June 1, 2021

Il pezzo che Il Tempo dedica a Zan vaccinato utilizza toni inequivocabili: il punto non è informare della vaccinazione avvenuta. «Lo sbandiera sui social» – come se nessun altro politico avesse mai pubblicato foto del genere – e «il deputato che vuole imporci la dottrina arcobaleno» sono i pezzi che chiariscono meglio l’intento dell’articolo, che ben poco ha a che vedere col vaccino e molto sullo screditare Alessandro Zan e il decreto che porta il suo cognome. Cognome che viene utilizzato anche su Twitter per attaccare il deputato.

Sfruttare l’hype attorno a Zan per fare polemica inutilmente

Attorno alla figura di Alessandro Zan, nell’ultimo periodo, si creano sempre dibattiti polarizzati che smuovono moltissime persone e generano partecipazione. E click. Il Tempo, indubbiamente, si trova dal lato della barricata che condanna il ddl Zan per tutte le presunte ragioni che conosciamo benissimo. Risulta però di cattivo gusto strumentalizzare la prima dose del vaccino anti-Covid del politico per aizzare la folla in rete e generare una serie di insulti e reazioni basate sul nulla e delle quali, visto il momento storico in cui siamo, non c’è sicuramente bisogno.