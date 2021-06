I problemi della Rai con i sondaggi sulle donne

Non solo Top 10, ci fu anche un altro sondaggio sulle donne dell'est mandato in onda dal servizio pubblico

Ma questi sondaggi donne Rai da chi, esattamente, vengono confezionati? Perché il servizio pubblico vanta una purtroppo lunga tradizione di domande sulle donne e sulle loro abitudini che ha sollevato discussioni e polemiche. L’ultima, in ordine di tempo, ha coinvolto il programma condotto da Carlo Conti, ovvero Top 10. Si tratta della prima serata di Raiuno che normalmente va in onda di venerdì e che, la scorsa settimana, in occasione della partita della nazionale di calcio italiana contro San Marino, è invece andata in onda di sabato sera. Nella vetrina principale della rete ammiraglia italiana.

Nel corso della trasmissione è stata mostrata una schermata in cui si chiedeva Cosa le donne fanno meglio degli uomini. Le risposte erano, in alcuni casi, anche peggiori della domanda: si passava dalla cura della casa, al fare più cose insieme, transitando per esprimere sentimenti ed emozioni, organizzare, cucinare, sopportare il dolore, ascoltare e fingere. La chicca finale è stata sicuramente la risposta “litigare”. Insomma, nessun riferimento – ad esempio – al fatto che le donne sappiano essere più in gamba nello studio o nel lavoro, nessun riferimento alla direzione di aziende, nemmeno un accenno ad altre attività che non prevedano, in qualche modo, il binomio casa-sentimenti. Altro che riviste patinate degli anni Sessanta.

Non è andata benissimo dunque. Ma il problema è che non si tratta della prima volta. Abbiamo già notato – qualche mese fa – come la trasmissione Detto Fatto, che all’epoca era condotta da Bianca Guaccero, avesse fatto uno sketch di dubbio gusto sul comportamento delle donne al supermercato, con tanto di tacchi, di alzata di gamba mentre si raggiunge la cima dello scaffale e tanti altri luoghi comuni che hanno incontrato l’ira dei telespettatori.

Ma – ancora più calzante – fu il caso di un altro sondaggio andato in onda sulla rete ammiraglia (Detto Fatto, invece, è un prodotto di Raidue). Nel 2017, nel corso di una rubrica dell’arcinota trasmissione del pomeriggio La vita in diretta condotta da Paola Perego, venne mostrato un altro sondaggione equivoco: in un contenitore che mostrava orgogliosamente in sovrimpressione questo titolo (La minaccia arriva dall’est. Gli uomini preferiscono le straniere), si arrivava a discettare su perché fosse meglio scegliere una fidanzata dell’est. Anche lì, solo motivazioni altissime: sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo; sono sempre sexy, niente tute e pigiamoni; perdonano il tradimento; sono disposte a far comandare il proprio uomo; sono casalinghe perfette; non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio.

Facciamo anche noi un sondaggio? Pensate che questi sondaggi non debbano più andare in onda?