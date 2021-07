La youtuber cubana Dina Stars è stata arrestata mentre era in diretta tv

Durante il pomeriggio di ieri, 13 luglio 2021, la youtuber cubana Dina Stars è stata arrestata dalla polizia mentre stava rilasciando un’intervista in diretta al programma televisivo spagnolo «Todo es mentira» sulle proteste in corso nel Paese.

Dina Stars è una giovane ragazza cubana il cui canale YouTube conta 36200 iscritti. All’interno del suo profilo, proprio ieri la giovane aveva caricato un video relativo alle proteste in atto a Cuba, dove migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il governo comunista di Miguel Díaz-Canel e contro le pesanti difficoltà economiche a cui il Paese è continuamente esposto.

Il filmato con cui Dina Stars documenta quanto sta accadendo dura 16 minuti e si intitola: «11/7/2021 ECCO COME HO VISSUTO LA MANIFESTAZIONE A CUBA | LE STRADE APPARTENGONO AL POPOLO #SOSCUBA». Il titolo segnala che le immagini ritratte nel video risalgono all’11 luglio, due giorni prima della pubblicazione, e la seconda frase è il manifesto della protesta al quale per prima la youtuber sente di aderire.

Il video ha raggiungo in poco tempo una grande risonanza e migliaia di visualizzazioni, tanto da far guadagnare a Dina Stars un collegamento in diretta con la trasmissione spagnola «Todo es mentira». Il programma – in onda sul canale Cuatro – spiega sul sito ufficiale che ha voluto coinvolgerla per sapere in prima persona come si vivono queste proteste contro il regime castrista, per sapere se fosse vero quello che si dice sulla stampa, se la gente stia sul serio sparendo, se gli Stati Uniti avessero qualcosa a che fare con la vicenda.

L’arresto in diretta

La giovane, in compagnia di alcuni suoi amici presenti, stava raccontando di come a Cuba abbiano bisogno di aiuto, perché le persone stanno morendo di fame, si stanno ammalando per assenza di medicine e vengono catturate e uccise durante le manifestazioni. Ad un tratto però, mentre un altro ospite stava parlando, Dina ha dovuto prendere la parola per informare i suoi interlocutori di quanto stava per accadere e dice: «le forze di sicurezza sono là fuori». Quindi, si allontana un attimo dal computer per raggiungere la porta della sua abitazione e la conduttrice del programma chiede all’amica di Dina di provare a documentare quanto stesse accadendo, senza rischiare però di mettersi anche lei in pericolo. Dopo qualche minuto, la youtuber rientra e dichiara di dover interrompere il collegamento perché le forze dell’ordine devono portarla via.

Qualche secondo ancora e Dina va via, non prima però di fare un appello ai microfoni «In diretta dichiaro il governo cubano responsabile di qualsiasi cosa mi possa succedere».

Sui social la giovane youtuber cubana si è conquistata la fama di decisa oppositrice del governo di Miguel Díaz-Canel e al di là del video citato e dell’ultima intervista a «Todo es mentira», Dina Stars aveva rilasciato altre interviste sulle proteste in atto. Questo atteggiamento dev’essere risultato troppo scomodo alle autorità, che hanno ben pensato di rimuovere il problema dalla base privandola del diritto di esprimersi liberamente.