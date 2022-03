YouTube sta allestendo una sezione podcast

YouTube e podcast. Il colosso si starebbe preparando a lanciare la sezione Podcast sulla sua piattaforma. Non più solo video, allora, ma anche audio, storie, racconti. I podcast esistono da anni ma solo nell’ultimo biennio hanno appassionato davvero tutti gli utenti. Già lo scorso anno si vociferava della possibilità di ospitare una sezione podcast su YouTube: la piattaforma era, infatti, alla ricerca di «talenti per gestire i milioni di podcast che già esistono sul sito», ma solo ora trapelano slide relative ad una presentazione di YouTube dedicata ai creators di podcast.

Leggi anche > L’ennesimo penultimatum del Roskomnadzor a YouTube

YouTube podcast: la piattaforma starebbe lavorando ad una nuova sezione per offrire anche audio, non più solo video

Anche se Kai Chuk, direttore del podcasting di YouTube nulla ha dichiarato a riguardo, la settimana scorsa, a Podcast Movement Evolutions, Podnews avrebbe ricevuto una presentazione di 84 pagine realizzata da YouTube ed indirizzata ai creatori di podcast. In essa, tre diapositive identificate con la formula «Looking Ahead» farebbero trasparire l’intenzione della piattaforma verso l’introduzione di una sezione dedicata al mondo dei podcast. In questa presentazione si tratterebbe di come caricare i podcast sulla piattaforma, di come gestire i vari episodi – con tanto di funzioni «feed RSS» -, ed inoltre si farebbe riferimento ad una pagina dedicata alla ricerca e alla scoperta dei podcast (al pari di quello che accade con Esplora per i video). Anche se nulla si sa circa i ricavi che otterrebbero i vari creators dai loro podcast, YouTube starebbe già lavorando alle inserzioni solo audio per monetizzare questi ultimi.

Nulla di tutto questo, però, è ancora disponibile al grande pubblico: probabilmente YouTube intende, prima di lanciare il nuovo servizio, trovare dei partner tra i creatori di podcast. Sulla piattaforma, dunque, si troveranno anche annunci audio: questi verranno venduti da Google, ma anche dai suoi maggiori partner. Ci si domanda se YouTube si comporterà con i creatori di podcast come ha fatto in passato con i creatori di contenuti video: ovvero condividendo con loro i ricavi ottenuti.

YouTube dovrebbe anche fornire un servizio di analisi, cioè «nuove metriche per i creatori audio-first». Forse, qualcosa di simile alle linee guida IAB. Pare che Google stia lavorando con l’attribuzione di podcast, come quella disponibile da Nielsen, Podtrac e Chartable. Quest’ultimo è stato acquistato da Spotify lo scorso febbraio. Tutto ciò mostrerebbe, però, le attuali collaborazioni, mentre nulla si sa delle aziende con cui piattaforma deciderà di collaborare in futuro.