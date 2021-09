Se sei no vax YouTube ti banna. Anche se ti chiami Kennedy

Nell’ultimo periodo YouTube ha deciso di iniziare a cancellare e bannare tutti quei canali e contenuti no vax, qualunque sia la paternità di chi li divulga, anche se si tratta di Robert Kennedy Jr. (e un Kennedy non è mai un personaggio qualunque).

YouTube cancella contenuti no vax di Kennedy

Secondo il Washington Post, i contenuti incriminati di Robert F. Kennedy Jr sarebbero quelli riguardanti le sue campagne anti vaccino, portate avanti sin dal 2019. Uno scatto lo ritrae mentre parla a un raduno di quell’anno a Olympia, in opposizione a un disegno di legge che rimuoverebbe la capacità dei genitori di scegliere se sottoporre o meno i loro figli in età scolare al vaccino contro morbillo, parotite e rosolia. Adesso, YouTube sta cancellando diversi canali video associati ad attivisti no vax di alto profilo, anche se i vaccini in questione non sono quelli creati per contrastare la diffusione del Covid-19. Tra questi attivisti figurano anche personaggi di un certo spessore: Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr., per dirne due. Gli esperti li hanno ritenuti parzialmente responsabili di aver contribuito a seminare lo scetticismo che ha rallentato il tasso di vaccinazione in tutto il Paese.

Naturalmente, anche per quanto riguarda il vaccino anti Covid-19 il nipote di JFK – e figlio di Bob – non si è fatto attendere, affermandosi come un vero e proprio guru no vax. Qualche mese fa, nel corso di un evento no mask e no vax raccontato da VanityFair, Robert F. Kennedy Jr. era l’ospite più atteso. Neanche a dirlo, si è presentato senza mascherina, ha stretto mani a chiunque, ha dato abbracci qua e là e ha ribadito le sue teorie contro i vaccini, alcune delle quali sarebbero collegate ad una serie di patologie infantili come l’autismo.

Come parte di una nuova serie di politiche volte a ridurre contenuti no vax, YouTube ha per così dire «fatto la sua parte» e d’ora in avanti vieterà tutti i video che sostengono che i vaccini approvati dalle autorità sanitarie sono inefficaci o pericolosi, anche se quei video riguardano persone dal cognome importante come Kennedy.