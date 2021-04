Smantellata la rete della piattaforma Yourun per la vendita di scarpe di lusso online

La promessa di un grande risparmio, poi l'invio di merce contraffatta. In mezzo, molte recensioni false per non intaccare la reputation del "brand"

La piattaforma con cui distribuivano scarpe collegate a grandi marchi, al momento, non risulta più raggiungibile. Del resto, l’operazione della polizia del commissariato Greco-Tutto in collaborazione con gli agenti della Postale, è stata capillare e ha dovuto tener conto di tanti fattori: la diffusione del fenomeno in primis e anche l’attenzione che gli ideatori del sistema avevano messo nella promozione del proprio “brand”. Stiamo parlando di Yourun, un sito dove era possibile acquistare scarpe di marca – modelli anche molto particolari – a un prezzo che, almeno nelle intenzioni, era molto conveniente. Peccato che poi la sorpresa si palesava ad acquisto ultimato: si trattava di merce contraffatta che arrivava direttamente da fornitori cinesi.

Yourun e l’operazione della polizia

Misure cautelari sono scattate per tre persone, tra queste un esperto di hackeraggio già noto in passato per azioni pubbliche abbastanza clamorose, soprattutto nei confronti di account di esponenti politici. Era lui a gestire quella che si era trasformata in una vera e propria azienda che, nel corso del 2020, aveva messo da parte un fatturato da diverse decine di migliaia di euro. Lo schema seguito, però, non era affatto regolare: si promuoveva della merce come originale, poi si facevano arrivare le forniture dalla Cina composte principalmente da materiali contraffatti. Infine, si impegnavano i guadagni per investimenti in Bitcoin, ma anche per visite ad alberghi di lusso e cene importanti.

Qualcuno che si lamentava, ovviamente, c’era. Una scarpa di marca si distingue da una copia contraffatta. E chi provava a esternare pubblicamente questo dissenso nei confronti del modo di procedere della piattaforma non veniva censurato: semplicemente le recensioni venivano rese insignificanti da un grande quantitativo di commenti positivi, realizzato però da account social palesemente falsi, che utilizzavano spesso le medesime formule fisse per tessere le lodi dell’azienda.

Le indagini sono partite tempo fa, in seguito alla segnalazione di una ragazza che aveva acquistato della merce da Yourun. Ora, la polizia ha smantellato un business irregolare che sfruttava la rete e l’illusione del risparmio facile nell’e-commerce per fare affari.