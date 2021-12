La storia del finto biologo svizzero che aveva account social (falsi) gestiti dalla Cina

Vari profili social, tra Facebook e Twitter, nati il 24 luglio di quest’anno. Tutti facevano riferimento a un nome e a una professione: Wilson Edwards, biologo svizzero residente a Berna. E da quegli account erano partiti attacchi alla Stati Uniti, accusati di aver fatto pressione sull’Organizzazione Mondiale della Sanità affinché fosse certificata la responsabilità della Cina dietro questa lunga pandemia. Ma quel biologo non è mai esistito e le indagini interne effettuate da Meta hanno rivelato una macchinazione proveniente dall’Estremo Oriente.

Le gesta di Wilson Edwards erano diventate di dominio pubblico la scorsa estate. Dal 24 luglio al 10 agosto (giorno in cui quell’account Facebook è stato rimosso, successivamente la stessa “pena” è stata comminata anche da Twitter), l’inesistente biologo svizzero aveva iniziato a condividere una serie di post social in cui si denunciavano le pressioni del governo americano sull’OMS. Pochissimi “amici” social, ma una serie di condivisioni. Soprattutto in Cina. E anche i media statali – che sono l’estensione del governo cinese – hanno preso per “buone” quelle dichiarazioni e quelle accuse. Peccato che tutto fosse falso.

Dopo alcune settimane di attività sui social, si era mossa anche l’Ambasciata svizzera a Pechino, con un tweet in cui – ironizzando – sottolineava un fatto inequivocabile: il presunto biologo Wilson Edwards non esiste e non è mai esistito.

Looking for Wilson Edwards, alleged 🇨🇭 biologist, cited in press and social media in China over the last several days. If you exist, we would like to meet you! But it is more likely that this is a fake news, and we call on the Chinese press and netizens to take down the posts. pic.twitter.com/U6ku5EGibm

— Embassy of Switzerland in Beijing (@SwissEmbChina) August 10, 2021