La Casa di Carta su Netflix ha consacrato Alex Pina come uno degli autori contemporanei più richiesti, ma il colosso dello streaming mondiale lo ha blindato con un lungo contratto. Non solo La Casa di Carta dunque, ma anche altre serie come White Lines che arriva domani 15 maggio in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. La prima stagione è composta da 10 episodi, la serie è stata girata tra la Spagna e il Regno Unito ed ha come protagonista l’attrice Laura Haddock, chiamata ad interpretare Zoe Walker, una donna che da Manchester arriverà fino alle spiagge di Ibiza per indagare sulla morte misteriosa del fratello. Un vero e proprio crime dunque, molto atteso dai fan.



White Lines, trama e anticipazioni

White Lines è una serie molto diversa da La Casa di Carta, con la protagonista Zoe Walker che decide di viaggiare fino a Ibiza per investigare sulla sorte del fratello DJ. Il corpo del ragazzo è stato infatti ritrovato morto a 20 anni dalla scomparsa. Una serie che avrà come ingredienti l’azione così come accaduto nella serie con la banda del Professore, con la differenza che stavolta non saranno gli euro a farla da padrone ma le “strisce bianche” di cocaina che circolano nell’Isola diventata capitale mondiale del divertimento estivo sulla spiaggia. Zoe dovrà sfidare la sorte arrivando ad un passo dalla morte per ricostruire la vita del fratello e trovare così la verità.

White Lines è un classico mystery thriller che ha per protagonista l’attrice inglese Laura Haddock, famosa al grande pubblico per aver recentemente partecipato a blockbuster come Guardiani della Galassia e Transformers. Nel cast oltre a lei troviamo anche Nuno Lopes, Marta Milans, Juan Diego Bottoas, Tom Rhys Harries, Angela Griffin, Laurence Fox e Pedro Casablanc.

La Vancouver Media di Alex Pina ha lavorato in co-produzione con la britannica Left Bank, che ha già prodotto The Crown. Netflix dovrebbe presto annunciare il rinnovo per una seconda stagione.